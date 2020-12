Fabienne Carat: Plus belle la vie, c’est FINI! Et ce n’est pas son choix, elle s’explique!

Les téléspectateurs l’ont suivi pendant quinze ans dans le rôle de Samia Nassri. Mais aujourd’hui, Fabienne Carat tourne une page. En effet, la comédienne ne tournera plus dans le feuilleton à succès de France 3 “Plus belle la vie”. Elle s’est ainsi confiée aux journalistes de Nous Deux sur les raisons qui l’avait poussée à quitter la série.

En octobre dernier, au sein de la rédaction de LDpeople, nous avions été étonnés d’apprendre que Fabienne Carat ne jouerait plus dans Plus Belle la vie. Cela faisait en effet quinze saisons consécutives qu’elle incarnait la belle Samia Nassri. Mais à l’époque, nous n’en savions pas plus sur les raisons de ce départ.

“J’avais encore peur de lâcher le rôle de Samia.”

Ce mardi 8 décembre 2020, la pétillante actrice originaire de Pau a enfin révélé à Nous Deux pourquoi elle avait quitté les plateaux de la série phocéenne. “Je n’ai rien décidé”, a-t-elle commencé par expliqué Fabienne Carat. J’ai assumé une envie que je ressentais profondément. Je suis quelqu’un d’instinctif.” Pourtant, quand elle avait participé à Danse avec les Stars sur TF1 en 2016, elle avait déjà songé à passer à autre chose.

“La production du feuilleton m’avait convaincue de rester, convient-elle alors. “J’avais encore peur de lâcher le rôle de Samia, qui m’apportait tant. J’ai toujours été consciente de la chance que j’avais de travailler. J’avais connu des années difficiles et avoir un scénario entre les mains, ça tenait du rêve. Mais, cette fois, cette envie est devenue très profonde.”

A un moment donné, Fabienne Carat a eu le besoin de sauter le pas, une situation qu’elle décrit comme “galvanisante et excitante“. Et de poursuivre : “Je sais que c’est une bonne décision. Je vis une année importante, la fin d’un cycle et le début d’un autre”.

Pour la comédienne, c’est sûr, elle se situe à un grand tournant de sa vie. “J’éprouve le même sentiment de nouveauté que lorsque j’ai quitté le lycée hôtelier de Biarritz, il y a vingt ans, pour monter à Paris. Il y avait alors beaucoup de facteurs inconnus. Aujourd’hui, l’avantage, c’est que je ne repars pas de zéro. C’est chouette et je me sens pleine de vitalité.“, décrit-elle, pleine de joie.

Des projets qui fourmillent plein la tête !

Que ses fans se rassurent, le personnage de Samia ne disparaitra pas du jour au lendemain ! “Je vais encore communiquer avec eux“, explique-t-elle à propos de ses fans. “La production a réussi à imaginer pour Samia une évolution qui lui ressemble et, surtout, qui ne déçoit pas le public. C’était essentiel pour moi.”

Quant à son avenir, il s’annonce chargé ! En effet, Fabienne Carat a plus d’un projet en tête. “J’ai écrit un long-métrage, mais je dois le peaufiner. J’aimerais aussi faire du théâtre, même si c’est épuisant. Pourquoi pas une pièce de boulevard dans un beau théâtre ? Surtout maintenant que je vais me poser à Paris“. La comédienne vient d’emménager à Paris, loin de Marseille. Elle vit maintenant dans la capitale avec sa sœur, le mari de celle-ci et leur fille. Souhaitons-lui bonne chance pour ses nouvelles aventures !