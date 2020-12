Fabienne Carat “Plus belle la vie”: C’est la FIN! Elle prend la décision radicale de tout quitter à cause d’un refus de la production

Samia Nassri va disparaître de la série Plus belle la vie dès le 8 janvier prochain car son interprète Fabienne Carat a décidé de quitter la série.

Pour ne pas en arriver là, l’actrice avait pourtant proposé quelque chose à la production, LD People vous en dit plus.

La série Plus belle la vie sans le personnage star Samia Nassri n’aura certainement pas la même saveur !

Et les fans du show se posent aussi la question depuis qu’ils ont appris son départ …

:« J’ai décidé de dire au revoir au personnage de Samia, révélait-elle à Télé Star. On devient aussi comédienne pour incarner un maximum de personnages et il y a eu des moments où j’ai eu envie d’en interpréter d’autres. Ce que je fais mais de façon modérée car la série est très chronophage et les gens imaginent qu’on ne sera jamais disponible pour un nouveau projet ». Annonçait l’actrice de 41 ans en octobre dernier…

L’infirmation est donc officielle : Fabienne Carat peut aujourd’hui accepter toutes les propositions de tournage, sans avoir à vérifier son emploi du temps !

POurtant meme si elle doit lui dire adieu, Samia Nasri a failli rater dans l’intrigue. Car avant d’annoncer son départ, Fabienne Carat avait fait une proposition à la production.

L’amie de Stéphane Hénon a donné une interview à nos confrères de Télé 7 jours, et elle révèle avoir voulu arranger les créateurs et les équipes de la série pour les adieux du personnage. En effet il n’est pas simple de trouver une manière de faire disparaisse un personnage après quinze longues années de présence dans une série.

Fabienne Carat a donc fait une proposition pour éviter d’embêter les équipes : la remplacer dans l’interprétation du personnage de Samia Nassri.

Les mouchoirs seront donc bientôt de sortie.

Fabienne Carat s’est aussi confiée dans les colonnes de Nous Deux, en réfutant toutes les inquiétudes concernant le fait de quitter son personnage et la série « C’est galvanisant et excitant. Je sais que c’est une bonne décision. Je vis une année importante, la fin d’un cycle et le début d’un autre, avoue-t-elle. J’éprouve le même sentiment de nouveauté que lorsque j’ai quitté le lycée hôtelier de Biarritz, il y a vingt ans, pour monter à Paris. Il y avait alors beaucoup de facteurs inconnus. Aujourd’hui, l’avantage, c’est que je ne repars pas de zéro. C’est chouette et je me sens pleine de vitalité ». Certainement les meilleurs conditions qu’elle ait pour avancer aujourd’hui !