Fabienne Carat (Plus Belle La Vie): l’enterrement de jeune fille qui vire au drame

Fabienne Carat s’est confiée à Télé-Loisirs sur sa vie privée aussi bien que sur son rôle de Samia dans le feuilleton de France 3 Plus Belle La Vie. La comédienne révèle aussi bien les raisons de son divorce dans la vraie vie que l’enterrement de jeune fille qui vire au cauchemar pour Samia, son personnage.

Ver esta publicación en Instagram Vital de souffler parfois mais je pense à vous 🥰 Una publicación compartida de FABIENNE CARAT (@fabienne_carat) el 1 Ago, 2020 a las 9:00 PDT

Ce n’est que de la fiction, et pourtant, la comédienne n’a pas été très à l’aise quand elle a dû faire tomber ses vêtements. Petit rappel pour ceux qui ont raté les derniers épisodes de PBLV : sur le point d’épouser Hadrien, Samia n’échappe pas au traditionnel enterrement de jeune fille. Invitée par ses copines à danser dans un spectacle burlesque, Samia se retrouve piégée par une vidéo qui fait le buzz sur internet, la montrant en train de se déchaîner, à moitié nue. Mais son personnage qui se destine à une carrière dans la politique sait tirer son épingle du jeu en détournant cette vidéo, et pour sensibiliser les femmes sur le dépistage du cancer du sein.

Dans cette interview accordée à Télé-Loisirs, Fabienne Carat se met également à nu en racontant les dessous de son divorce : “Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé avec Xavier“. Les raisons de son divorce s’expliqueraient par une incompatibilité d’emploi du temps : « Nos professions ne nous ont pas laissé une place suffisante pour notre vie de couple ». La belle brune ne se laisse pas pour autant abattre et ne considère pas du tout cette séparation comme un échec. “J’ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. Bien sûr, lorsque l’on se marie, on se marie a priori pour toute la vie… Mais des choses que l’on pensait éternelles ne durent pas forcément et inversement (…) Certaines épreuves sont difficiles à vivre mais nécessaires pour grandir“, assure-t-elle aux journalistes.

Protéger d’abord son ex-mari

Si elle ose aborder sa vie privée, c’est avant tout pour faire taire les fausses rumeurs et protéger son ex-mari : “Là, je vis un tournant. Il y a beaucoup d’interviews où je ne discute pas de ma vie personnelle et malgré tout ça, il y a des phrases sorties de leur contexte, avec toujours le prénom de mon ex-partenaire qui est cité alors que lui, il a envie d’être tranquille. Je respecte cela. En faisant cette annonce, je lui rends un peu sa liberté pour qu’il n’ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée“. Au tournant de ses 40 ans, l’artiste originaire de Pau semble plus rayonnante que jamais : « En prenant de l’âge, on se sent vachement plus fort, équilibré et mieux dans sa peau. Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso. Tout va bien ! » Plus belle la vie, ça pourrait être le crédo de Fabienne Carat !

