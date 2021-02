Fabienne Carat (Section de recherches) sans maquillage et sans coiffure : elle fait fureur !

Fabienne Carat ne joue plus dans Plus belle la Vie. Décidée à découvrir de nouvelles aventures professionnelles, la comédienne a quitté la cité phocéenne pour s’installer dans la capitale. Depuis janvier 2021, elle a ainsi intégré le casting de la série Section de recherches sur TF1. Elle joue donc le personnage du commandant Jeanne Lorieux.

Au sein de la rédaction de LDpeople, nous nous sommes régalés des nouveaux épisodes de ce jeudi 25 février. Et à 41 ans, l’ancienne interprète de Samia Nassri de Plus belle la vie sur France 3 prouve à son public qu’elle est magnifique aussi bien avec que sans maquillage.

« Ready pour ce soir ?”

En effet, vendredi 26 février, Fabienne Carat a partagé deux superbes photos sur Instagram. Sur la photo qu’elle a publié sur la gauche, elle apparaît au naturel, en jean avec un top noir. Elle n’a aucun maquillage ni aucune coiffure. La photo de droite par contre a été prise après sa séance de maquillage et de coiffure.

On découvre Fabienne Carat dans une tenue ultra-chic. Son make-up souligne son regard de braise. Elle porte également un chignon haut avec mèches qui encadrent son visage. Quant à sa tenue, elle a opté pour un costume beige et une chemise. « Ready pour ce soir ? Un avant/après pas maquillée pas coiffée puis prête en Jeanne Lorieux« , décrit-elle à ses abonnés en légende.

“Sublime avec ou sans maquillage.”

Ses fans ont tout de suite adoré ces deux clichés. “Sublime avec ou sans maquillage.”, “Hate ma belle, tu vas être fière de moi on a enfin trouver un appartement avec mon cheri. Pour nos trois ans de relations tout pile, tu as raison le bonheur pour l’avoir il faut s’en donner les moyens.”, “Tu es vraiment superbe très jolie je t adore bisous ma belle Fabienne bonne journée a toi.”, “No make up beauté bellisima Fabienne.”, “Quelle beauté tu es sublime fabienne je suis ready pour ce Soir gros bisous”, peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.

“Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir.«

Récemment interviewée sur ses futurs projets, Fabienne Carat se disait dans le flou auprès des journalistes de Pleine Vie, en décembre 2020. “Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. J’ai joué dans la série de TF1 Section de recherches, qui n’a pas encore été diffusée. J’ai adoré travailler avec cette équipe, ils m’ont accueillie à bras ouverts. Il n’y a pas de suite prévue.”, expliquait-elle ainsi.

Et de poursuivre : “A part ça, je n’ai pas de projets précis au moment où je vous parle. Je voudrais sortir mon spectacle en DVD ( L’Amour est dans le prêt, NDLR) et je travaille sur des chansons pour un nouvel album. J’ai écrit un long-métrage, mais je dois le peaufiner. J’aimerais aussi faire du théâtre, même si c’est épuisant. Pourquoi pas une pièce de boulevard dans un beau théâtre ? Surtout maintenant que je vais me poser à Paris.”, concluait-elle auprès de nos confrères de Pleine Vie. Il semblerait qu’elle ait aujourd’hui trouver sa voie

Elle parle enfin de son divorce

Fabienne Carat a toujours tenu à ne pas évoquer son divorce pour protéger son ex-mari. « Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé avec Xavier« , a-t-elle confié à Télé-Loisirs. Elle explique les raisons de son divorce par une incompatibilité d’emploi du temps : « Nos professions ne nous ont pas laissé une place suffisante pour notre vie de couple ».

« J’ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. »

Pourtant, la belle brune est loin de se laisser abattre et ne considère pas du tout cette séparation officielle comme un échec. « J’ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. Bien sûr, lorsque l’on se marie, on se marie a priori pour toute la vie… Mais des choses que l’on pensait éternelles ne durent pas forcément et inversement (…) Certaines épreuves sont difficiles à vivre mais nécessaires pour grandir« , assure-t-elle aux journalistes.

Protéger son ex-mari

Si elle ose aborder sa vie privée, c’est avant tout pour faire taire les fausses rumeurs et protéger son ex-mari : « Là, je vis un tournant. Il y a beaucoup d’interviews où je ne discute pas de ma vie personnelle et malgré tout ça, il y a des phrases sorties de leur contexte, avec toujours le prénom de mon ex-partenaire, il a envie d’être tranquille. Je respecte cela. En faisant cette annonce, je lui rends un peu sa liberté pour qu’il n’ait plus à voir son nom dans des interviews« .

« Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur. »

Au tournant de ses 40 ans, l’artiste originaire de Pau semble plus rayonnante que jamais : « En prenant de l’âge, on se sent vachement plus fort, équilibré et mieux dans sa peau. Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso. Tout va bien ! » Plus belle la vie, ça pourrait être le crédo de Fabienne Carat !

Pour en revenir à son divorce, elle s’était allée à des révélations choc à ce sujet. Pour en savoir plus, voici quelques informations complémentaires dans cette vidéo :