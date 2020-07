Fabienne Carat: Une tenue exceptionnelle « moulante » coupe le souffle de ses abonnés !

Fabienne Carat porte à merveille ses 40 ans. Si certaines ont peur de prendre de l’âge, il est certain que si c’est pour ressembler à Fabienne Carat, elles signent tout de suite. En effet, la comédienne phare de Plus belle la vie, dans le rôle de Samia Nassri, est toujours aussi belle et élégante. La dernière photo de son compte Instagram coupe littéralement le souffle de ses abonnés tant elle rayonne. Tout de son look est impeccable. Coiffure, tenue et prestance, Fabienne Carat risque de faire des jalouses.

Fabienne Carat arrive à Paris il y a 20 ans et rejoint Plus belle la vie il y a 15 ans

Fabienne Carat arrive dans le casting de Plus belle la vie en 2005. C’est donc quelques mois après les premières diffusions de la série que l’actrice rejoint l’équipe. En effet, elle fait partie depuis le début du show des personnages récurrents de Plus belle la vie. Son nom n’est alors crédité que dans le générique des épisodes dans lesquelles elle joue. Alors que les personnages principaux de Plus belle la vie sont crédité dans tous les génériques. Depuis 15 ans alors, Fabienne Carat fait partie du paysage audiovisuel français. Avant cela, elle joue quelques rôles pour le cinéma et pour le théâtre. Car jouer la comédie fait partie de la vie de la jeune femme depuis des années. Elle ne saurait se passer de cette passion dont elle sait qu’elle a la chance de faire son métier.

Une biographie retrace le parcours de la comédienne

Le 9 juin dernier, Fabienne Carat fêtait l’anniversaire des 20 ans de son arrivée à Paris. Un voyage qui a changé sa vie et qui lui a permis de rejoindre Plus belle la vie il y a 15 ans précisément. Elle fêtait également les cinq ans de son one-woman-show L’amour est dans le prêt. À présent, elle peut même être fière d’avoir sortie un livre. Un ouvrage sur sa vie, une biographie qui s’intitule Danse avec la vie. C’est la journaliste Isabelle Dhombres qui en est l’auteur et elle a été très fière de ce partenariat qui aura duré environ un an, comme elle l’indique dans la publication suivante.

Les fans de Fabienne Carat sont très importants pour elle

Pour garder le contact avec ses fans et les tenir au courant de ses projets, Fabienne Carat s’investit sur les réseaux sociaux. Elle est donc très présente sur Instagram notamment, où ses fans peuvent la découvrir sous différentes jours. Car Fabienne Carat n’est pas Samia Nassri dans la vie. Mais la comédienne a pourtant bien plusieurs facettes qu’elle fait découvrir à ses fans. En effet, elle peut apparaître très décontractée et également habillée comme pour un gala de renom. Et la dernière photo de Fabienne Carat sur Instagram fait cet effet là à ses abonnés. Ses vêtements, son maquillage et sa coiffure coupent le soufflent de ses fans qui le retrouve rapidement pour la couvrir de compliments.

Voir cette publication sur Instagram Bon week-end à tous 💛🧡🤍 📸 @stephane_fiorenza Dressed by @sami_nouri_paris Une publication partagée par FABIENNE CARAT (@fabienne_carat) le 26 Juin 2020 à 1 :28 PDT

Fabienne Carat poste cette photo le 26 juin dernier et ne manque pas de souhaiter un bon week-end à ses abonnés. Mais ils en oublient son message pour se concentrer sur sa beauté. Ce n’est pas la première fois qu’ils tombent raides sous le charme de la comédienne. Mais il faut bien avouer que sur cette photo, Fabienne Carat est très en beauté.

Le volume de ses cheveux bouclés pour l’occasion font grimper ses fans aux rideaux. Et la combinaison qu’elle porte fait également des envieuses. Tout de blanc vêtue, son teint hâlé est mis en valeur. Et si de face sa combinaison est jolie mais classique, il faudra continuer à fair défiler les images pour constater que de dos c’est à tomber par terre. En effet, tout le dos de la combinaison que porte Fabienne Carat est brodé de dentelle légère.

Les photos les plus belles de Fabienne Carat sont sur son compte Instagram

C’est en somme les photos évènements qui se trouvent dans la dernière publication Instagram de Fabienne Carat. Elle rayonne de beauté et fait des envieux. Mais les commentaires de ses fans sont tous bienveillants. Aucune critique à déplorer sous les photos de la comédienne. Au contraire, les fans de Fabienne Carat semble avoir à cœur de toujours la féliciter et tlui démontrer leur soutien.

Consciente de cette chance, Fabienne Carat multiplie forcément les attentions à leur égard sur les réseaux sociaux. En effet, elle aura toujours une petit mot doux pour ses fans. Et il le lui rendent bien. C’est donc une belle dynamique qui unit la comédienne à ses abonnés.