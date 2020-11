Fabrice (Koh-Lanta) et son épouse, un “retour houleux”, Les retrouvailles ratées avec sa compagne

Ce vendredi 13 novembre, Fabrice, le sympathique garagiste du Nord, a été éliminé après sa dernière place lors de l’épreuve d’immunité. A cette occasion, il est revenu sur sa participation à Koh Lanta et notamment sur ses retrouvailles manquées avec son épouse. Explications.

Fabrice éliminé, mais heureux

Cette semaine sur Koh Lanta, l’épreuve d’immunité était éliminatoire pour le candidat ou la candidate qui finirait à la dernière place. Malheureusement pour lui, c’est Fabrice qui a fait les frais de cette règle. Après son élimination, il est revenu sur son parcours lors d’une interview pour PurePeople : “Ce n’est pas simple. Mais tout compte fait, je préfère une élimination comme celle-ci où je ne peux en vouloir qu’à moi-même. Je n’ai pas été assez bon, mais je suis parti heureux comme je suis arrivé” a-t-il commencé par dire.

Il poursuit ensuite son propos en expliquant que le premier aventurier à avoir tenté de le consoler était Bertrand-Kamal : “Quand je suis arrivé à la maison du jury final, j’ai retrouvé Bertrand-Kamal. Il m’a dit : ‘Purée, partir sur une épreuve comme ça c’est top. C’est la plus belle des sorties’. C’était vrai. Il essayait de me consoler, comme toujours“. Fabrice fait ensuite des confidences sur ce que la participation à Koh Lanta avait changé dans sa vie de tous les jours et notamment sur l’impact avec les gens à l’extérieur : “Jamais je n’aurais imaginé cet engouement, cet impact. Jamais je n’aurais pensé rendre tant de gens aussi heureux autour de moi”.

Koh-Lanta : Ses retrouvailles manquées avec sa femme

Le premier geste de Fabrice à son retour, était d’aller voir son épouse. Mais malheureusement tout ne s’est pas passé comme prévu : “Le retour a été un peu houleux. Il y avait la grève des trains et mon épouse est venue me chercher à Paris. Mais j’étais en retard, donc je n’ai pas pu prendre mon train. Mon épouse est donc retournée à Maubeuge, sans moi. Quand je suis arrivé chez moi, je suis vite allé la trouver. Je l’ai quand même appelée une fois que j’ai récupéré mon téléphone“.

D’ailleurs, dès son retour à la vie “normale”, Fabrice ne s’attendait pas à la réaction des camarades de classe de son fils : “À l’école de mon fiston, les enfants me regardent comme un extraterrestre, ils ont des étoiles dans les yeux. Mon fils est fier. J’avais peur que ses copains l’embêtent avec ça, mais pas du tout. En tout cas, pour moi, l’après aventure est formidable. J’en garde un merveilleux souvenir. Humainement c’est exceptionnel. On s’appelle et essaye de se voir tous régulièrement”.