Faire pipi dans la douche: Pourquoi c’est une très mauvaise habitude! La vidéo TikTok à voir absolument

Une spécialiste du périnée a défendu l’idée sur les réseaux sociaux d’éviter d’uriner sous la douche car cela peut habituer la vessie à réagir quand elle “entend” le son de l’eau qui coule.

Une autre médecin a confirmé cette théorie l’année dernière et plusieurs recommandations de spécialistes vont dans ce sens en favorisant la position assise.

Une théorie défendue par un médecin sur TikTok

Le fait d’uriner sous la douche entraîne le cerveau à cette habitude et avec le temps vous allez devoir lutter contre l’envie de faire pipi lorsque vous entendez le bruit de l’eau. Mais pour ceux qui déjà cette une habitude, nombreux sont ceux qui veulent s’en défaire. C’est la même chose que de se brosser les dents, vous le faites chaque jour pour garder des dents en bonne santé mais c’est un geste qui est devenu naturel car le cerveau est entraîné pour cela.

Votre esprit va réagir à chaque fois que vous entendez le bruit de l’eau et selon ce médecin, si cette habitude n’est pas dangereuse pour la vessie, elle n’est pas non plus utile mais avec le temps il est difficile de s’en défaire.

La mémoire musculaire fait que à chaque fois que vous aurez à faire à de l’eau vous aurez envie de faire pipi, et quand vous saurez âgé, vous ne pourriez plus vous retenir…

Cela peut être gênant pour certaines personnes qui ont du mal à contrôler le moment où elles urinent, mais peut également avoir des effets secondaires négatifs, en particulier pour ceux qui vont régulièrement aux toilettes. Si vous avez du mal à contrôler votre vessie, vous pouvez consulter votre médecin pour résoudre ce problème.

Le Docteur Irwin a fait un buzz sur les réseaux sociaux avec cette annonce, cette spécialiste basée à Boston a détaillé dans une vidéo virale les effets secondaires que peut avoir le fait de faire pipi sous un jet d’eau.

Elle a déclarée à ses nombreux abonnés à son compte et qui sont plus 80 000:

“Si vous faites pipi lorsque l’eau coule, vous créez une relation dans votre cerveau entre le bruit de l’eau qui coule et l’envie de faire pipi »

Une vidéo virale sur Tiktok a fait des centaines de milliers de vues

Sur son compte TikTok, elle donne plus de détails sur cette théorie: “Si vous faites couler de l’eau dans la douche, vous risquez d’avoir des problèmes de fuites, a déclaré le Docteur Irwin. Les personnes ayant une anatomie féminine n’ont pas été créées pour uriner en position debout, a-t-elle ajoutée. Les muscles pelviens ne se détendent pas correctement si vous, ce qui signifie que vous n’arriverez pas à uriner aussi bien qu’en position assise, explique le Docteur Irwin dans sa vidéo. Lorsque vous êtes sous la douche, essayez de résister à l’envie d’uriner, a-t-elle ajouté.

Pour compléter ces explications, le Docteur Irwin a montrée des images pour mieux faire diffuser son message dans sa vidéo et elle conseille, dans la mesure du possible, d’aller aux toilettes avant de prendre une douche et aussi bien les hommes que les femmes.

Une expérience sur les chiens pour référence

Elle a fait référence à une expérience d’un scientifique sur des animaux et notamment des chiens qui a permis de découvrir ce phénomène de conditionnement du cerveau.

Pour son expérience, ce chercheur à fait sonner une cloche chaque fois que de la nourriture était à disposition pour les chiens et ce pendant plusieurs semaines. Les résultats montrent que de nombreux chiens ont avec le temps associer le son de la cloche à l’heure du repas et se mettent à baver alors qu’il n’y avait aucune croquette disponible dans leur gamelle..

Sur son compte TikTok, le Docteur Irwin diffuse des vidéos avec des conseils pour aider les personnes qui ont des incontinences ou des exercices simples pour savoir comment muscler son périnée.