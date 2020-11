Farine: Ces paquets de farine sont fortement contaminés ne doivent pas être consommés (danger)

Des graines de sésame venant d’Inde contamineraient en ce moment de nombreux produits faisant partie de la grande distribution. De la farine bio de la marque Markal a été rappelée en urgence à cause des graines de sésame qu’elle contient.

La farine est indispensable à de nombreuses recettes, que ce soit gâteaux, pizza, béchamel, pain … Et c’est LE produit qui était en pénurie durant le premier confinement, tout comme le papier toilettes.

Mais de nombreux rappels sur des produits contenant des graines de sésame intoxiquées auraient lieu en ce moment. Et concernant la farine, il s’agit de la marque Markal qui est mise en cause et serait contaminée par du sésame.

De nombreux produits sont rappelés chaque jour par les distributeurs, depuis plusieurs jours. Ce qui les contamine c’est un taux d’oxyde d’éthylène à une teneur supérieure à la limite autorisée.

Il s’agit donc d’un pesticide utilisé normalement afin éliminer les bactéries, les moisissures et les champignons. Consommée en grande quantité cette bactérie peut favoriser l’apparition de cancers …

Parmi les marques rappelées à l ‘ordre, on retrouve la farine bio de la marque Marka : un mélange de farine aux 5 céréales et aux 3 graines vendue par paquet de 5 kilos. Le code-barres : 3329486511051 identifie le paquet.

Il faut donc rapporter en magasin ce produit si vous l’avez acheté afin de se faire rembourser.

UNE VAGUE DE CONTAMINATION NATIONALE

Depuis presque un mois, tous les jours des rappels produits apparaissent, à cause de ces graines de sésame non conformes …

Le chocolat Lindt, les biscuits Gerblé et bien d’autes produits sont mis en cause …

Mais encore, du houmous, des produits surgelés …

— DGCCRF (@dgccrf) November 10, 2020

Voici la liste des produits concernés récemment :

N’hésitez surtout pas à rapporter ces produits pour vous faire rembourser …

“Les autorités sanitaires françaises ont été informées début septembre par leurs homologues belges de la présence d’un produit chimique, l’oxyde d’éthylène, à une teneur supérieure à la limite maximum réglementaire dans certains lots de graines de sésame importées”, note la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Il y a peu déjà, la répression des fraudes avait alerté les consommateurs sur un rappel de produits contenant du sésame et contaminés par un pesticide en publiant une première liste qui a été mise à jour depuis, avec de nouveaux produits et les nouvelles enseignes concernées.