Faustine Bollaert (Ça commente aujourd’hui) dévoile des images de son nouveau compagnon (magnifique)

Faustine Bollaert est l’animatrice de Ça commence aujourd’hui. Mais c’est d’une autre manière qu’elle va émouvoir son public cette fois-ci. En effet, l’émission de France 2 est bien souvent bouleversante. Néanmoins, c’est la vie privée de Faustie Bollaert qui nous interpelle aujourd’hui. Découvrez, avec LDPeople, les images que l’animatrice partage de son nouveau compagnon, sur Instagram.

Faustine Bollaert agrandit la famille

Faustine Bollaert est mariée avec Maxime Chattam. Il est un écrivain “flippant” comme elle s’amuse à le dire. Car Maxime Chattam est un auteur spécialisé dans les romans policiers. Mariés depuis 2012, ils sont les parents de deux enfants. Abbie, leur fille, est née en juillet 2013. Et leur fils, Peter, en juillet 2015. La petite famille est heureuse et ils comptent deux compagnons maintenant à leurs côtés. En effet, le nouveau compagnon de Faustine Bollaert n’est autre qu’une petite chienne qu’elle a adoptée récemment. La première à rejoindre la famille s’appelle Nessie. Et la petite dernière se prénomme Phoebe. Une référence à la série Friends qui amuse beaucoup les internautes.

L’animatrice de Ça commence aujourd’hui n’a de cesse de poster des photos de son nouveau compagnon sur Instagram. Il faut dire qu’elle avait vraiment hâte de l’accueillir auprès d’elle. Ce chiot Cavalier King Charles fait craquer ses fans sur le réseau social. Nombreux sont ceux et celles qui se manifestent pour lui dire qu’eux aussi ont un chein de cette race. Et pour les autres, ils sont simplement conquis par la beauté de ce bébé chien adorable. Les fans les plus assidus savent également que Faustine Bollaert et sa petite famille ont adopté un chat, prénommé Shakespeare. Cela en fait du monde sous le toit de l’animatrice de Ça commence aujourd’hui ! LDpeople n’a pas oublié d’ajouter des images afin que vous puissiez admirer la nouvelle recrue. Vous allez fondre devant ce joli minois !

Un amour déjà inconditionnel et réciproque

Les câlins et les papouilles ne manquent pas entre Phoebe et sa nouvelle maîtresse. Décidément, Faustine Bollaert continue de nous faire vivre de fortes émotions. Qu’elle soit en plateau ou chez elle, ses fans ne se lassent pas de la suivre dans ses aventures. Il faut dire que le contexte actuel est d’autant plus propice à cela. En effet, les émotions sont exacerbées dans cette périodes pleine d’incertitudes. Grâce au travail de Faustine Bollaert, son public peut évacuer le stress. Et grâce aux partages de quelques moments choisis de sa vie privée sur les réseaux sociaux, c’est autant de tendresses qui mettent du baume au cœur.

L’animatrice de Ça commence aujourd’hui pourrait donner envie à ses abonnés de sauter le pas. Adopter un animal de compagnie alors que le monde est en crise sanitaire permet de faire une pause. Car les animaux sont bien loin de toutes ces considérations sur l’avenir du pays. Ils sont d’adorables compagnons qui savent nous réconforter et nous apaiser, sans rien attendre en retour que quelques attentions essentielles. Pour elle comme pour son mari ou ses enfants, cette petite chienne devient le centre d’attention.