Faustine Bollaert choquée par les révélations d’une famille :”Ils sont très bizarres”

Depuis qu’elle est à la tête de “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert a déjà entendu de belles histoires. Mais elle est également tombée sur des situations étranges. C’est le cas de ce couple, qui a pour le moins qu’on puisse dire, une histoire familiale plutôt originale. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous dire.

Un couple et une famille très bizarre

Naître pendant les fêtes de Noël n’est pas une chose banale et quand on écoute l’histoire de ce couple, ça l’est encore moins. En effet, alors que le terme de la grossesse de Karen était prévu pour début janvier, la future maman décide de tout de même fêter le réveillon avec ses proches. Si jusque-là, il n’y a aucun problème, c’est la suite qui est intéressante. En effet, la famille a une petite particularité : Il y a trois ans, cela se passait chez ma soeur… et chez son frère. Les deux frères sont avec les deux sœurs” explique-t-elle tout d’abord.

VIDEO Faustine Bollaert choquée par les confidences d’une “famille un peu bizarre” https://t.co/qXgtzfAUeN pic.twitter.com/Tesw4lufA4 — Voici (@voici) December 18, 2020

Ne sachant pas vraiment quoi répondre, Faustine Bollaert a alors demandé au couple, quel couple s’était formé en premier. Les deux tourtereaux répondent alors en chœur : “C’était avant nous“. Face à l’étonnement de l’animatrice, les deux vont encore plus loin et déclarent : “On est voisins en plus“. Complètement médusée par cette révélation, la présentatrice de “Ça commence aujourd’hui” finit par dire : “Tout ça est très bizarre. Famille un peu bizarre“.

Un accouchement en famille

Malheureusement pour Faustine Bollaert et heureusement pour le fans d’histoires étranges, ça ne s’arrête pas là. En effet, chez ce couple, tout se fait en famille. Même accoucher. Oui vous ne rêvez pas. Comme nous vous l’expliquions auparavant, Karen devait accoucher pour début janvier, malheureusement ce jour de réveillon, elle a été prise de contractions. Si elle ne souhaitait pas tout de suite se rendre à l’hôpital, elle s’était finalement résignée à écouter tout le monde et de s’y rendre. Mais avant d’y aller, la future maman avait insisté pour prendre une douche.

“Tout ça est très bizarre” : Faustine Bollaert très surprise par la famille d’un couple d’invités de Ça commence aujourd’hui (VIDEO) https://t.co/gnRnGoTiQx — Franouche (@FFranouche) December 18, 2020

Et qui dit douche, dit vêtements enlevés, et justement c’est le point drôle de l’histoire : “Toute la famille vient avec moi. On m’aide à me déshabiller parce que je n’en pouvais plus“. Encore une fois, Faustine Bollaert n’a pas caché son étonnement : “Parce que vous, vous laissez tout le monde vous déshabiller quand vous êtes enceinte ? C’est la famille, il n’y a plus de pudeur, on y va”. Karen a tout simplement rétorqué qu’il ne s’agissait que d’un “délire collectif”. Une chose est certaine et la rédaction de LD People en est sûr, on ne doit pas s’ennuyer chez eux.