Faustine Bollaert craque en direct après l’histoire émouvante de Philippe

Ce vendredi 18 décembre, Faustine Bollaert animait comme d’habitude son émission “Ça commence aujourd’hui“. Pour cette dernière de l’année, la présentatrice en a profité pour prendre des nouvelles de certains invités et notamment de Philippe. LD People va vous dire ce que devient cet homme maintenant.

La belle histoire de Philippe dans “Ça commence aujourd’hui“

Venu sur le plateau il y a quelques mois, Philippe était venu témoigner sur une erreur médicale qu’il a subi puisque lors d’une opération des paupières qui semblait bénigne. En effet, l’homme est devenu aveugle après cet chirurgie, mais souhaitait tout de même avancer dans la vie. Ainsi, il avait lancé un appel pour trouver une femme avec qui il pourrait continuer à vivre et ce, malgré son handicap. Ce vendredi 18 décembre on apprenait donc qu’il avait enfin trouvé l’amour, et que c’était grâce à l’émission en plus. A peine de retour sur le plateau, il a évoqué la bonne nouvelle à son interlocuteur : “Elle ma repéré dans l’émission et mon histoire l’a touchée (…)” a-t-il tout d’abord déclaré.

“Vous allez me faire pleurer” : Faustine Bollaert au bord des larmes face à l’histoire très touchante d’un ancien témoin de Ça commence aujourd’hui (VIDEO) https://t.co/thEE8JRJUp ah ce miserabilisme televisuel… — don corleone (@doncorl88117742) December 18, 2020

Il a ensuite déclaré : “On s’appelait tous les soirs et dans nos conversations, on s’entendait super bien. C’était une évidence mais si nous étions pas destinés à se rencontrer”. Il poursuit ensuite son propos et dit : “le soir de Noël, elle a débarqué chez moi, c’était mon cadeau“. L’animatrice a alors fait venir celle qui fait chavirer le cœur de l’homme. Visiblement heureux de se retrouver, les deux tourtereaux ont ému aux larmes la présentatrice : “Vous allez me faire pleurer… On est super heureux pour vous” a-t-elle notamment déclaré. LD People adore ce genre d’histoire et vous aussi ?

Faustine Bollaert reçoit un prix pour son émission

Il y a quelques semaines maintenant, l’émission de France 3 “La boîte à secrets” a remporté le prix Best Studio Entertainment à la Rose d’Or 2020. Une belle récompense pour la production CAPA et 13.34 productions et pour la présentatrice Faustine Bollaert :“Fierté de recevoir ce prix pour la boîte à secrets, une création française! Bravo à toutes ces équipes formidables qui travaillent sur ce magnifique programme. Que je porte dans mon coeur. Dans la boîte à secrets de la boîte à secrets il y a beaucoup de monde. Je ne peux pas les citer tous mais ils se reconnaîtront…” a-t-elle dit.

Il faut dire que depuis la première diffusion de l’émission, ça a été directement un grand succès. En effet, “La boîte à secrets” a réalisé dès le départ (18 octobre 2019), une audience très correcte. Cette dernière a d’ailleurs battu un double record d’audience en novembre dernier avec 2 millions de téléspectateurs (soit 8,8 % de PDA) le 6 novembre 2020 et 2,3 millions de téléspectateurs (soit 10,1 % de PDA) la semaine suivante. Comme vous le voyez, tout ça ne cesse d’augmenter émission après émission.