Faustine Bollaert diffuse un beau cliché de son fils Peter en plein désert (sublime)

Un beau succès pour « Ça commence aujourd’hui »

Faustine Bollaert est devenue une animatrice très expérimentée. Elle écoute avec beaucoup de bienveillance, les différents témoignages des invités. Ce qui viennent dire les témoins est souvent très émouvant. Pour 2021, Faustine Bollaert a aussi de beaux projets à venir, avec par exemple des numéros de Boite à secrets qui seront diffusés sur la chaîne France 3. Avec cette année bien remplie et très chargée, Faustine Bollaert avait besoin de relâcher la pression. Pendant les fêtes de fin d’année, la présentatrice a voulu se faire plaisir et elle est partie en vacances. Elle est partie hors de France.

Une photo qui fait le Buzz

Dans des stories diffusées sur son compte Instagram, ses fans ont pu voir la présentatrice conduire une voiture en plein désert. Une vraie aventurière. Ce qui a fait le buzz c’est un cliché diffusé par la présentatrice de France 2 . On peut y voir son garçon qui s’appelle Peter. On peut le découvrir de dos car elle ne veut pas montrer son visage, en marchant sur le sable. « Mon petit prince du désert… » , a-t-elle indiqué sous la photo. Le chanteur Vincent Niclo a beaucoup apprécié ce cliché. « Superbe » , a-t-il noté en commentaire. Ses fans ont aussi aimé. « Le petit prince est magnifique » , a précisé l’un d’entre eux. « Magnifique cliché », « très réussi ».

Faustine Bollaert : Une famille unie

Faustine Bollaert est mère de deux enfants avec son mari, l’écrivain très célèbre Maxime Chattam, Peter, 5 ans, et l’aîné Abbie, 7 ans. Elle diffuse souvent des clichés d’eux sur sa page Instagram, mais en ne montrant jamais les visages de ses progénitures. Il y a peu de temps, Faustine Bollaert avait montré une photo de son fils qui regardait la télévision. Elle a parlé du sujet dans le programme de Michel Cymès sur son rôle de mère. « La peur du temps qui passe, de ce que je ne verrai pas de mes enfants. J’ai un stress également, une peur, du jour où mes enfants n’auront plus besoin de moi, quand ils partiront du foyer. Une fois qu’on n’est plus présentateur, qu’on n’est plus mère, lorsque l’on se retrouve vraiment avec soi, c’est une angoisse chez moi », indiquait-elle.