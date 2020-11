Faustine Bollaert en deuil : son hommage poignant, émouvant à Faby, une invitée décédée

Le 20 novembre dernier, Faustine Bollaert était très triste. La présentatrice de « Ça commence aujourd’hui » a terminé son émission en prononçant un bel hommage à Faby, une invitée récemment décédée suite à une maladie.

La vie de présentatrice de Ça commence aujourd’hui n’est pas de tout repose. Si quelquefois, le programme prête à rire, ses sujets peuvent aussi être terribles. Handicap, maladie grave, accident, décès ou drame au sein de la famille, une grande part des thèmes est traitée par l’intermédiaire des multiples témoignages des inconnus et célébrités invitées dans l’émission. Le 20 novembre dernier, Faustine Bollaert recevait 2 femmes ayant passées tout de près de la mort.

Bahia Bakari, rescapée d’un crash aérien

L’une d’elle se nommait Bahia Bakari. La femme âgée de 24 ans est passée près de la mort. En 2009, à 12 ans, elle est dans un avion aux côtés de Yemenia, pour une liaison allant de Paris à Moroni aux Comores. L’avion n’a pas atterri. Après de très fastidieuses recherches dans l’Océan indien, les secours sont tombés sur une jeune adolescente, agrippée à des morceaux de fuselage en espérant que des sauveteurs arrivent jusqu’à elle. Une histoire qui avait été très médiatisée à l’époque. Tous les JT en avait parlé.

10 ans après, la jeune femme a fait de l’indemnisation des familles des victimes son but. C’est le motif pour lequel elle est venue livrer son témoignage dans l’émission Ça commence aujourd’hui. Emue par l’histoire de Bahia Bakari, la présentatrice allait être touchée par une autre histoire. Elle indiquait qu’il y a un certain temps qu’il fallait être forte mentalement pour pouvoir écouter certains témoignages.

La douleur de Faustine Bollaert

Faustine Bollaert a appris récemment le décès de Faby, femme qu’elle avait accueillie sur le plateau pour parler de son combat contre le cancer. Mais, après de longues semaines de luette, Faby a été est morte. Faustine Bollaert lui a rendu un bel hommage durant des dernières minutes de l’émission : « C’était l’une de nos courageuses invitées qui s’est éteinte la nuit dernière après avoir combattu son cancer jusqu’au bout. On n’oubliera jamais son sourire, sa joie de vivre, ses chansons. On pense énormément à elle et à sa famille. Merci pour tout Faby et pour tous ces moments partagés » a-t-elle indiqué tandis qu’un cliché de la défunte était montré à l’antenne. Des mots émouvants qui toucheront ses proches.

Ces dernières années, les émissions de témoignages se sont enchaînées. Les invités dévoilent des moments difficiles et heureux. Les témoignages peuvent être drôles ou poignants. Avant d’arriver à l’antenne, les invités sont mis en confiance pour pouvoir livrer leur témoignage dans les meilleures conditions. Faustine Bollaert est très bienveillante pour poser des questions aux invités. En quelques années, elle est devenue une personnalité très appréciée des Français. Son émission recueille d’ailleurs de belles audiences et ce n’est pas le fruit du hasard. Elle est très professionnelle et perfectionniste. C’est ce qui plait.

