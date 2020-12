Faustine Bollaert en larmes: la vidéo de son frère à l’autre bout du monde l’a bouleversée profondément

Faustine Bollaert ne s’attendait pas à commencer son dimanche ainsi. Le 6 décembre, elle a en effet découvert une émouvante vidéo de son frère qui habite à Los Angeles, en Californie. L’animatrice a confié à sa communauté sur Twitter qu’elle avait fondu en larmes. Découvrez pourquoi.

Du lundi au vendredi, Faustine Bollaert donne rendez-vous aux téléspectateurs de France 2 dans Ça commence aujourd’hui. La belle brune de 41 ans anime une émission particulière au cours de laquelle elle récolte des témoignages uniques, parfois difficiles. Mais les thèmes abordés sont toujours très différents d’un jour à l’autre. L’ancienne présentatrice d’Accès Privé sur M6 a conquis au fil des années le cœur de milliers de Français. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons suivi son parcours professionnel. Depuis ses débuts comme figurante dans la série télévisée Premiers Baisers en 1995 en passant par 100% Mag sur M6, elle a cumulé un sacré nombre d’expériences télévisées. Chapeau bas !

Derrière son sourire pétillant, l’animatrice cache un chagrin familial

Côté vie privée, la journaliste file le parfait amour avec l’écrivain Maxime Chattam. Le couple s’est dit oui en 2012. Depuis, ils ont mis au monde deux enfants, Abbie et Peter. Toujours pétillante face aux caméras, Faustine Bollaert se dit très épanouie à l’écran comme à la maison. Pourtant, il y a quelque chose qui la chagrine un peu : son frère Charles habite très loin d’elle et ce dernier lui manque beaucoup. En effet, Charles vit sur la Cote Ouest des Etats-Unis, à des milliers de kilomètres de la France !

Heureusement, l’animatrice garde le contact avec son frère grâce aux réseaux sociaux. Mais cette année, avec le confinement, la distance se fait encore plus sentir. D’ailleurs, pas plus tard qu’en octobre dernier, Faustine Bollaert n’a pas pu s’empêcher de poster sur Instagram un portrait de Charles sur Instagram. Elle avait alors besoin de faire part à sa communauté de son “manque” et de sa hâte de retrouver ce proche qu’elle chérit tant.

Le weekend de rêve de son frère à Los Angeles !

Pour sa part, Charles pense également beaucoup à sa sœur. En effet, ce weekend, il s’offrait une sortie en paddle dans les eaux de Los Angeles. Et, surprise, les dauphins l’ont rejoint pour se balader avec lui ! Il a immortalisé ce moment merveilleux et a envoyé la vidéo à sa sœur.

C’est sur Instagram que cette dernière a voulu en faire profiter sa communauté sur Twitter. Ce dimanche 6 décembre, l’animatrice n’a pas caché son émotion au visionnage de ces images. « Quand mon frère m’envoie les images de sa sortie paddle hier à Los Angeles et que je peux pleurer en fait… Magique non ? » a-t-elle en effet écrit en légende. Il est vrai que ces images nous font rêver chez LDpeople. Et vous ?