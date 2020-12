Faustine Bollaert: Hugh Grant la dévore des yeux, la photo interpelle et intrigue la toile!

Faustine Bollaert est une animatrice de talent et certes une très belle femme. Mais pourquoi Hugh Grant semble lui porter tant d’intérêt ? Avec cette photo publiée sur son compte Instagram, Faustine Bollaert va faire des jaloux et des jalouses de tous les côtés. Heureusement, ses abonnés savent qu’elle est mariée à un écrivain, Maxime Chattam, et qu’ils sont très heureux ensemble. De quoi calmer les jalousies les plus vives quant au regard que pose Hugh Grant sur elle. Néanmoins, les internautes s’interrogent sur la nature de cette photo. LDPeople vous propose de mener l’enquête ensemble dans cet article.

Faustine Bollaert rend vert de jalousie tout Instagram

Faustine Bollaert est la présentatrice phare de Ça commence aujourd’hui. Avec elle, les téléspectateurs pleurent, rient, trouvent de la force et de la reconnaissance. Les émotions battent leurs plein pour des après-midi dont on ne voit plus le temps passer. Tenterait-elle alors de nous refaire un coup d’émotion forte en partageant cette photo d’elle avec Hugh Grant ? L’acteur britannique est la coqueluche du public. Une simple photo à ces côtés et tout le monde aurait déjà été très jaloux de l’animatrice. Mais là c’est encore bien plus grave. Car Hugh Grant dévore Faustine Bollaert des yeux. Le seul moyen de se rassurer alors, pour les internautes, c’est de se répéter que cette photo est ancienne et que la belle est heureuse en ménage avec un autre. Cela dit, les internautes grogne tout de même dans les commentaires.

Faustine Bollaert voulait-elle jouer avec les nerfs de ses abonnés ? Avec ceux de son époux ? Ou simplement partager cette image qui doit la rendre très fière ? LDPeople s’interroge autant que vous. Les seuls indices que l’animatrice de Ça commence aujourd’hui laisse filer ce sont les hashtags qui agrémentent la publication de cette photo. L’on peut y lire qu’il s’agit d’une archive, d’un souvenir sur le plateau de Vivement dimanche. Pour le reste, elle est effectivement fière d’avoir une telle image dans laquelle Hugh Grant la dévore du regard. Mais soyons honnêtes, qui ne le serait pas ? Personne ne pourrait refuser avoir un tel souvenir avec la star !

Une grande star conquis par la beauté de l’animatrice

Les internautes, une fois le choc passé et la jalousie maîtrisée, félicitent Faustine Bollaert pour cette rareté. Être assise aux côtés de ce bel et talentueux acteur britannique est un moment spécial. Et surtout si ce dernier vous jette un regard tendre comme il pourrait le jeter à Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill. Cela n’a pas de prix ! Aussi, les internautes ont bien compris que Faustine Bollaert tente certainement de piquer la jalousie de son mari pour bien démarrer l’année. Tous les moyens sont bons pour raviver la flamme après tout. D’autant que Hugh Grant est connu pour avoir eu de nombreuses conquêtes, toutes aussi belles les unes que les autres, avant de se ranger. Et grâce à cette image, pas de doutes, Faustine Bollaert aurait pu être l’une d’entre elles.