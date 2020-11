Faustine Bollaert: Le décès tragique et violent de son “premier grand amour”

Faustine Bollaert est une animatrice qui sait amener ses invités à se confier. Dans Ça commence aujourd’hui ou dans La boîte à secrets, elle touche du doigt leur intimité. Aussi, les moments d’émotions ne manquent pas. Mais les larmes n’effraient jamais Faustine Bollaert car elle en a versé beaucoup elle aussi. En effet, c’est très jeune que l’animatrice versait ses premières larmes face à des drames de la vie. Elle apprenait ainsi à faire le deuil de personnes chères à son cœur. L’animatrice de France Télévision a affronté des épreuves terribles qui lui ont permis d’entretenir un rapport spécial avec la mort. Un rapport qui n’est pas celui de la majorité des personnes qui y sont confrontées.

Faustine Bollaert rencontre la mort très jeune, elle n’en a pas peur

Faustine Bollaert est une animatrice de 41 ans. Mariée à l’écrivain Maxime Chattam, ils sont les heureux parents de deux enfants. Une fille et un garçon, le choix du roi comme le dit l’adage. Abbie est née en 2013 et Peter est né en 2015. Les romans de Maxime Chattam sont des romans policiers, lui aussi fasciné par les histoires tragiques. En effet, le couple partage ce même rapport, pourtant rare, à la mort. Leur mariage était d’ailleurs organisé sur le thème des “manoirs hantés”. Faustine Bollaert sait que ses goûts ne sont pas ceux de tout le monde, mais elle sait expliquer cette attirance que certains qualifierait d’étrange. Il pourrait s’agir d’une forme de résilience suite aux drames à répétition auxquels Faustine Bollaert a dû faire face dans sa prime jeunesse. Et tout a commencé avec le décès de son premier amour.

Faustine Bollaert évoquait la perte de son tout premier amoureux l’année dernière pour la première fois. Interviewée par Michel Cymès sur France 2, elle raconte son adolescence et les deuils à la chaîne auxquels elle a fait face. Tour à tour ce sont son amoureux, sa grand-mère et sa meilleure amie qui ont perdu la vie. Elle n’avait que 18 ans quand elle perdait celui qu’elle croyait être l’amour de sa vie. Et pour sa grand-mère, cette dernière a libéré son dernier souffle en étant dans les bras de sa petite-fille. Autant d’événements qui auraient pu plonger Faustine Bollaert dans le désarroi le plus total. Mais au contraire, souffrir autant de fois de la perte d’un être cher a eu un effet différent sur l’animatrice. En effet, elle était devenue fascinée par la mort et l’au-delà. Loin d’être effrayée, elle voulait en savoir davantage.

Le destin conduit l’animatrice à présenter des programmes forts en émotions

Certains de ses fans ne verront pas là une coïncidence que de la voir alors animer des émissions si poignantes. Car dans Ça commence aujourd’hui ou encore dans La boîte à secrets, il faut savoir garder son sang froid pour écouter les histoires fabuleuses mais parfois terribles de ses invités.