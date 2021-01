Faustine Bollaert: cette prémonition qu’elle avait faite à Jean-Luc Delarue fait froid dans le dos !

Faustine Bollaert se dit heureuse et épanouie à la tête de l’émission Ça commence aujourd’hui, sur France 2. Le plus incroyable, c’est qu’il y a 20 ans, elle savait déjà qu’elle se retrouverait à la tête de cette émission de témoignage sur le service public ! En effet, elle en avait fait la confidence à Jean-Luc Delarue!



Depuis maintenant 3 ans, Faustine Bollaert reçoit chaque jour de nouveaux invités pour parler de thèmes toujours variés. Amour, amitié, épreuves de la vie, travail : son émission n’est pas sans rappeler Ça se discute, animé à l’époque par Jean-Luc Delarue. La journaliste a d’ailleurs fait ses armes à ses côtés.

“Un jour, j’animerai l’émission de témoignages du service public.”

“Quand je suis sortie de mon école de journalisme, il y a vingt ans, je savais que je voulais faire ça. Jean-Luc Delarue m’avait accueillie, à l’époque, à Réservoir Prod, qui est aujourd’hui la société de production de Ça commence aujourd’hui”, a ainsi révélé Faustine Bollaert à nos confrères de 100 % Programmes TV. Et de poursuivre : “À la fin de notre entrevue, je lui avais dit : “Un jour, j’animerai l’émission de témoignages du service public.” Il avait souri. Vingt ans après, dans ses locaux, avec sa productrice dans l’oreillette, me voilà !” a-t-elle ensuite détaillé. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous sommes aussitôt resté bouche bée face à cette incroyable prémonition !

“J’ai une chance inouïe”

Aux manettes de son émission Faustine Bollaert mène donc une vie professionnelle épanouie. “C’est un privilège que je savoure, surtout en voyant que le public adhère et qu’il partage les mêmes valeurs que moi. Je me dis chaque jour que j’ai une chance inouïe” déclare-t-elle à 100 % Programmes TV. France 2 prévoit même de la faire passer en prime pour une soirée. “Je ne sais pas encore si ce sera un prime de Ça commence aujourd’hui ou une autre émission de témoignages adaptée aux codes de cette case horaire”, a-t-elle ensuite expliqué.

L’émission impacte également la vie privée de l’animatrice. Mariée à l’écrivain Maxime Chattam, elle élève avec lui leurs deux enfants, Abbie, sept ans, et Peter, cinq ans. “Je ne suis pas la même qu’il y a quatre ans, explique l’animatrice au magazine 100% programmes TV. J’ai tellement écouté de gens, j’ai tellement appris. Cela m’a apporté beaucoup de nuances quant aux jugements que je peux porter sur la vie. Je dois beaucoup à cette émission”, confiait-elle par ailleurs ce mois-ci à Voici.

“Le courage et la dignité de mes invités m’élèvent.”

“Le courage et la dignité de mes invités m’élèvent, me font me poser des questions tous les jours sur mes priorités dans la vie, sur l’éducation que je donne à mes enfants, et sur les valeurs que je veux leur transmettre”, poursuit-elle ainsi dans cet entretien accordé à Voici.

“Quand je rentre des tournages, je parle à mes enfants des sujets. J’essaie d’ouvrir leurs esprits à la bienveillance, à la différence…“, détaille ensuite Faustine Bollaert. “Je veux leur faire comprendre que la différence ne doit pas leur faire peur, bien au contraire. Je veux qu’ils comprennent qu’ils doivent embrasser ces différences, s’enrichir avec elles”. Une ouverture d’esprit dont on devrait prendre exemple. Bravo Faustine !