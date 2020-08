Faustine Bollaert: “sans vêtements”, des clichés saisissants de ses vacances au soleil

Faustine Bollaert est la célèbre animatrice de Ça commence aujourd’hui. Une émission phare de France 2 dans laquelle des histoires fascinantes sont détaillées en plateau. Elle reçoit divers invités qui ont des histoires communes. Ainsi, ils peuvent enrichir leurs expériences et permettre aux téléspectateurs de comprendre le fond d’un thème spécifique. Les fans de Faustine Bollaert la découvre à la télévision. Mais ils sont nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux. En effet, les photos Instagram de l’animatrice sont splendides. De plus, elle ne manque pas faire sensation lorsqu’elle pose en maillot de bain pour partager quelques moments de ses vacances.

Faustine Bollaert commence, doucement mais sûrement, sa carrière de journaliste

Faustine Bollaert commence sa carrière en terminant des études de journalisme. Mais ce n’est pas stout de suite son cette appellation qu’elle démarre à la télévision. En effet, elle fera son premier passage télé dans une série. Il s’agissait de Premiers Baisers et elle n’était alors que figurante. Nous étions donc en 1995 pour ce premier pas. Cependant, Faustine Bollaert ne restera pas cantonné à la figuration. En effet, elle participera à une émission de télé-réalité sur M6 en 2001. Il s’agissait de Loft Story 2. Mais Faustine Bollaert ne rejoignait cette émission qu’en tant que journaliste infiltrée. Car la jeune femme travaillait alors chez Télé 7 jours.

Par la suite, elle travaillera avec Jean-Marc Morandini et Michel Drucker. Faustine Bollaert animera diverses émissions à la radio et à la télévision. Parfois elle ne sera que chroniqueuse et parfois elle sera présentatrice. C’est alors dans ces années là que sa notoriété enfle. Petit à petit, les téléspectateurs la reconnaissent et ils sont donc de plus en plus nombreux à l’apprécier. Les chaînes de télévisions privées commencent alors à lui faire des avances. Elle rejoindra donc M6 et W9 de 2010 à 2017.

La notoriété de l’animatrice grandit en même temps que son expérience

Sur ses chaînes-là, Faustine Bollaert aura davantage de responsabilités. Ce sera alors l’occasion pour elle de prouver sa valeur. Et dès la rentrée 2017, l’animatrice fait son grand retour sur les chaînes de France Télévision. C’est à partir de ce moment là qu’elle présente Ça commence aujourd’hui. Depuis, ses fans sont légions et ils ne tarissent pas d’éloges sur sa personne. Sur les réseaux sociaux, Faustine Bollaert fait sensation quoi qu’elle partage avec ses fans. En effet, elle n’aura pas le profil d’une influenceuse. Mais elle partage suffisamment de contenu pour ravir ses fans.

En effet, Faustine Bollaert n’oublie pas de mettre en avant des moments importants pour elle sur internet. Il s’agira de photos de sa famille, de paysages qu’elle adore ou encore des photos d’elles passant un agréable moment. Autant d’instants privilégiés que ses fans sont heureux de partager avec elle. Faustine Bollaert comprend le fonctionnement des réseaux sociaux. Elle sait donc que pour que ses fans soient heureux, elle ne doit pas les oublier. Prendre du temps pour soi devient alors aussi prendre le temps de le montrer à sa communauté.

Les réseaux sociaux sont un atout pour garder contact avec son public

Faustine Bollaert compte aujourd’hui 251 000 fans sur son compte Instagram. Un score plus qu’honorable pour une animatrice de télévision. La recette de son succès réside certainement dans son sourire et sa sincérité. En effet, les fans de l’animatrice de Ça commence aujourd’hui aiment se confier à elle. Car dans son émission, elle reçoit les témoignages intimes de milliers de personnes. C’est donc tout naturel qu’ils attendent d’elle qu’elle se confie à eux. Car les relations durables sont faites de réciprocité. Faustine Bollaert ne dérogera donc pas à cette règle qui consiste à se montrer telle qu’elle est à ses fans. Sur Instagram, les abonnés de Faustine Bollaert découvrent alors souvent des images inédites.

Il s’agira de photos anciennes, de souvenirs de famille. En effet, ils seront ravis de découvrir des photos de Faustine Bollaert lorsqu’elle était enfant par exemple. Mais ce n’est pas tout. L’animatrice est une femme mariée et mère de deux enfants. Alors, sa famille prend également de la place dans ce qu’elle partage avec ses abonnés. Le 18 juillet 2013, elle devient la maman de Abbie et le 24 juillet 2015 de Peter. Faustine Bollaert se dit l’épouse d’un “écrivain flippant”. Il s’agit de Maxime Chattam, spécialiste des romans policiers.

Les photos de Faustine Bollaert sont sincères et charmantes

Les fans de Faustine Bollaert sont donc également fervents de ses publications en rapport avec sa famille. Les moments de vie sont précieux, comme ceux qu’elle met à jour dans Ça commence aujourd’hui. Enfin, c’est en maillot de bain qu’elle ne manque pas de ravir sa communauté. En effet, les réseaux sociaux vont la couvrir de compliments lorsqu’elle partage cette superbe photo d’elle en bikini rouge. Le charme de Faustine Bollaert ne semble pas avoir de limites. Toujours prête à faire rêver ses abonnés, elle s’essaye à la photo typique de la farniente sur la plage.

Malgré le charme indéniable de l’animatrice, les commentaires ne seront pas que concentré sur son bikini. En effet, les fans de Faustine Bollaert sont pour la plupart des membres de son public. Ainsi, ils n’ont de cesse de la féliciter pour ses interventions télévisées. Car les histoires présentées dans Ça commence aujourd’hui peuvent être bouleversantes. Les fans de Faustine Bollaert sont donc prompts à lui signifier qu’elle adopte une posture parfaite pour entendre et répondre à ses invités en plateau.

Un charme qui transcende ses fans

Cependant, il faut rendre justice à ce cliché sublime. Car à 41 ans et après deux enfants, l’animatrice n’a pas à rougir de son physique. Les fans de Faustine Bollaert le lui font savoir également. De plus, nous pouvons affirmer que sa beauté grandit avec la sympathie qu’elle inspire à ses abonnés. En effet, le caractère d’une personne fait beaucoup pour son charme. Mais il se trouve que le caractère de Faustine Bollaert séduit son audience. C’est alors à l’unanimité qu’elle reçoit des marques d’attentions positives à la suite de ses publications. Son sourire va se transmettre d’internautes en internautes. De quoi ravir également l’animatrice, qui souhaite forcément le meilleur à ses fans.