Faustine Bollaert, très émue par une invitée, elle est en larmes dans Ça commence aujourd’hui

Faustine Bollaert a eu beaucoup de mal à cacher son émotion sur le plateau de son émission Ça commence aujourd’hui. En effet, une participante du programme a retrouvé en direct celle qui l’a recueillie encore bébé. En effet, Valentine a été abandonnée à la naissance. L’animatrice comme toutes les personnes présentes pour l’occasion ont dès lors été incapables de retenir leurs larmes. L’année commence donc très fort pour ce programme qui rassemble chaque jour un grand nombre de téléspectateurs. LD People revient sur cette histoire digne d’un conte de Noël.



Faustine Bollaert : en pleurs dans Ça commence aujourd’hui



Une séquence riche en émotions



Comme à son habitude, Faustine Bollaert recueille des témoignages poignants dans son émission quotidienne. En effet, le programme est basé sur l’histoire personnelle d’anonymes qui ont vécu des moments difficiles ou des expériences de vie traumatisantes. Ce lundi 4 janvier, c’est Valentine, âgée de 19 ans qui était présente pour raconter son parcours. Car la jeune femme a eu un début de vie particulièrement très triste. Alors qu’elle est bébé, elle est abandonnée par ses parents sur le bord d’une route du nord de la France.



Pour sa plus grande chance, un promeneur passe par là accompagné de son chien. Il la découvre sur le sol le 3 octobre 2001. Dès lors, cet anonyme décide de l’emmener dans le café du village afin de réchauffer l’enfant et d’appeler les secours. Les tenanciers de l’établissement prennent donc soin d’elle le temps que les pompiers arrivent. Placée en famille d’accueil, Valentine n’avait plus jamais revu ces gens jusqu’à aujourd’hui. LD People revient sur ces retrouvailles et sur l’émotion de Faustine Bollaert.



L’un dans les bras de l’autre



Alors que Valentine raconte son histoire, Faustine Bollaert lui prépare une belle surprise. En effet, la jeune femme avait cherché durant de longs mois ceux qui l’avaient recueilli alors qu’elle était encore qu’un nourrisson. Et finalement, elle avait réussi à retrouver leurs traces après de longues et difficiles recherches. Mais en raison du confinement et de la crise sanitaire, le rencontre n’avait jamais pu avoir lieu. Mais la présentatrice et toute l’équipe de l’émission ont voulu remédier à ce problème. C’est ainsi que Valentine a vu arriver sur le plateau la femme qui la recueillie quelques heures il y a 19 ans. Lorsque l’ancienne tenancière de bar et Valentine se prennent l’une dans les bras de l’autre, Faustine Bollaert ne peut s’empêcher de verser une larme.



” Vous allez me faire pleurer “, l’animatrice a d’ailleurs eu beaucoup de mal à poursuivre sa présentation. ” Oh, c’est très émouvant de vous voir toutes les deux “. Presque deux décennies après les faits, cette rencontre n’a pas manqué de susciter une véritable vague d’amour sur le plateau de Ça commence aujourd’hui. D’ailleurs, la mère adoptive de Valentine était elle aussi en larmes sur le plateau. Car effectivement, la jeune femme a eu la chance d’être accueillie dans une famille aimante après son abandon. L’histoire finit donc bien comme dans les plus beaux contes de Noël. Avec ce témoignage, Voilà donc une saison qui commence sur les chapeaux de roue pour le programme quotidien.