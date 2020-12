“Faut arrêter les bêtises” Jean-Marie Bigard se fait dézinguer par Gérard Jugnot ! Après son dernier coup de gueule dans TPMP

Aujourd’hui, LD People s’intéresse à la dernière polémique autour de Jean-Marie Bigard. En effet, sur le plateau de TPMP, une autre star critique sévèrement l’humoriste. Présent aux côtés de Cyril Hanouna, Gérard Jugnot fait une déclaration fracassante. Pour lui, il est temps de mettre un terme aux sorties médiatiques intempestives de Jean-Marie Bigard. En effet, sa dernière intervention sur France Bleu est encore dans toutes les mémoires.

Jean-Marie Bigard : Gérard Jugnot lui demande d’arrêter ses ” bêtises “

Une nouvelle réaction face à la sortie de l’humoriste

Invité en radio sur France Bleu, Jean-Marie Bigard se dit véritablement enragé. Selon ses déclarations, il ne veut plus être manipulé par les dirigeants. Pour lui, le monde politique se moque littéralement de la population. Pire, il évoque carrément une véritable dictature. ” On nous prend pour des cons. On nous manipule “. Jean-Marie Bigard pensent que toutes les décisions prises jusqu’à maintenant sont incompréhensibles. D’ailleurs, il ne peut se résoudre à comprendre les choix du conseil scientifique.

Pour lui, tout semble clair aujourd’hui. Il s’agit d’une véritable manipulation. Comme Jean-Marie Bigard l’explique face à la journaliste, certaines personnes doivent même avoir intérêt à ce déroulement des événements. De plus, le mari de Lola Marois ne supporte plus être pris pour un complotiste. Visiblement ulcéré, il est véritablement sorti de ses gonds. En direct à la radio, Jean-Marie Bigard pousse un coup de gueule mémorable. Mais de toute évidence, tout le monde ne semble pas de son avis. Présent dans Touche pas à mon poste, Gérard Jugnot donne son sentiment.

” Faut arrêter les bêtises “

Aujourd’hui, LD People revient sur les déclarations de l’acteur dans TPMP. Car cette réaction aux propos de Jean-Marie Bigard n’est en réalité pas la première. Il y a déjà quelques jours, François Cluzet ne semblait plus du tout amusé par les prises de position du célèbre comique. Cette semaine, l’acteur du Père Noël est une ordure semble du même avis que son collègue. ” Faut arrêter les bêtises quoi. Je trouve que les comiques, ils ont le droit de dire, mais ils n’ont pas le droit de faire de la politique “. Selon Gérard Jugnot, c’est un véritable métier et c’est difficile. D’ailleurs, son avis est clair. ” Il y en a qui ne le font pas bien, d’autres le font bien, moi je respecte ça “.

En tout cas, le célèbre comédien ne supporte pas que l’on mette tous les politiciens dans le même sac. ” Le ‘ tous pourris ‘ me fais chier (…) je trouve que ce n’est pas bien “. Présente sur le plateau de TPMP, Marlène Schiappa donne également son avis. Et elle également demande le respect pour les ministres en place. Aussi, elle précise que tous font l’impossible face à cette situation extraordinaire. Même si elle respecte la liberté d’expression, elle demande également à Jean-Marie Bigard de ne pas insulter les responsables politiques. Aujourd’hui, LD People suit l’affaire de très près. Suite à ces réactions, on attend donc la réponse de Jean-Marie Bigard. D’ailleurs, celle-ci ne devrait pas se laisser attendre. Car il n’est pas dans les habitudes de l’humoriste de ne pas réagir aux attaques.