Fidji larguée par Dylan à cause de ses ‘comportements excessifs’ elle dévoile tout

Fidji Ruiz et Dylan Thiry, se sont rencontrés dans « Les princes et les princesses de l’Amour », et font partie de ces couples emblématiques de téléréalité qui font sensation sur la toile. Après deux ans d’amour, Fidji et Dylan, qui venaient de quitter Paris pour s’installer à Dubaï, font une annonce qui surprend leurs fans. Maintes fois accusés d’être en couple « pour le buzz », les deux jeunes gens ont fini par se quitter… Et c’est le jeune homme qui a pris les devants en annonçant leur rupture, ce dimanche 31 mai 2020. Une rupture brutale qui choque les internautes !

Des milliers de fans du couple s’interrogeaient de ne plus voir les tourtereaux ensemble ces derniers temps, Dylan a du s’exprimer sur les réseaux sociaux, se sentant obligé d’expliquer les raisons de leur séparation si soudaine. Dylan Thiry publie sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il explique clairement à ses followers pourquoi ils ont décidé d’en rester là. Et tout porte à croire que c’est Dylan qui est à l’origine de la rupture, car dans cette vidéo, le jeune homme insiste sur le fait qu’il pourrait « arranger les choses » mais qu’il n’en ressent pas du tout l’envie. Il a d’autres objectifs, d’autres buts et malgré tout son amour pour Fidji, il ne veut pas vivre et lui faire vivre des buts de la vie qui ne sont pas en communs. Un amour passionnel, mais ils ne sont plus sur la même longueur d’onde ou peut être tout simplement pas dans « le bon timing ».

« Fidji a 30 ans et moi, j’en ai 25. Elle a envie de fonder une famille, d’être épanouie. […] Malheureusement, je ne peux pas lui apporter ça aujourd’hui. Je ne peux pas lui apporter d’être serein et d’être apaisé dans ma vie. J’ai un caractère de merde. Je suis un éternel insatisfait, je veux toujours plus. La, je suis à Dubaï, ça y est j’en ai marre, c’est petit.Oui on est venu à Dubaï pour fonder une famille mais je me rends compte que je ne suis pas prêt et je ne vais pas forcer le truc […] je n’ai pas envie que ma carrière s’arrête aujourd’hui, à une famille. Je veux faire d’autres choses, j’ai envie de réaliser mes rêves, j’en ai plein à réaliser. Fidji et moi, on n’a pas les mêmes objectifs. C’est pour ça qu’aujourd’hui, on prend des routes différentes, à l’opposé total. Je décide de relancer une nouvelle vie » a-t-il alors confié. On a été heureux, mais aussi beaucoup malheureux, il y a beaucoup de scandales, on a eu beaucoup de bas. Est-ce que j’ai envie de trouver une solution pour réparer les choses ? Clairement, non parce que je n’ai pas envie. On a fait le tour de tout ce que l’on avait à faire ensemble,… ». Dylan Thiry n’était donc pas prêt à s’engager, ni même à avoir un enfant. Le candidat semble très sûr de lui et serein, désormais prêt à tourner la page, et relancer une nouvelle vie, sans elle.

Il a également évoqué que beaucoup de projets l’attendaient, et qu’il préférait mettre en priorité sa vie professionnelle, plutôt que personnelle. Dylan ne regrette cependant rien de sa relation passée avec la jeune femme. « Fidji, c’est une femme en or, et plus encore …. Tu sais rendre un homme heureux et j’ai eu tant de passion avec toi. Je t’aime trop pour te garder égoïstement sans être la raison de ton sourire », déclare-t-il, comme une belle déclaration d’amour en guise d’au revoir.

Mais suite à ces déclarations, Fidji Ruiz ne semble pas du tout d’accord. Si Fidji était d’abord restée silencieuse, elle réagit aux propos de son ex et balance : « J’aurais adoré être sensible à ce discours, mais ce n’est pas le cas ! Je suis déçue du début à la fin quand je vois tout ça. J’ai pleuré en deux ans pas à cause d’une discussion pour fonder une famille, mais, bref, chacun est libre de raconter ce qu’il souhaite. (…) Les belles paroles sur les réseaux sociaux sans les actes qui suivent sur deux ans, ça ne m’intéresse pas. Je n’ai plus le temps, il n’a plus le temps et c’est tant mieux. Ce n’est pas la cause réelle de notre rupture ! ».

Puis elle déplore plus précisément les comportements super excessifs de Dylan qui seraient alors, selon elle, les véritables raisons de leur rupture : « Ce n’est pas la cause réelle de notre rupture hein. Ça fait des mois que je ne veux plus d’enfant dû à son caractère ingérable et ses comportements super excessifs. Alors oui, je garde de bons souvenirs, mais malheureusement, aussi pas mal de mauvais. Je te souhaite le meilleur du plus profond de mon cœur Dylan. Tu es gravé en moi malgré tout. Je t’ai aimé et je t’aime encore sincèrement, deux ans ça ne s’oublie pas comme ça », a-t-elle alors révélé.

La belle brune, désormais rentrée en France, a ensuite précisé qu’elle ne s’exprimerait plus sur cette histoire d’amour et qu’elle allait désormais se « rapprocher de Dieu ».

Fidji Ruiz postera également, en story de son compte Instagram, une citation très révélatrice sur leur rupture. « N’aie aucun regret d’avoir été une femme bien et généreuse avec un homme qui n’a pas su reconnaître tes qualités et ta valeur. Tu es un diamant et un jour, un homme prendra conscience de la femme merveilleuse que tu es. ».

Un message très clair de la jeune femme qui semble aussi expliquer la décision de cette séparation ; il semblerait que Fidji n’ait reçue que très peu d’attention de la part de son ex compagnon, et ne s’est pas sentie valorisée en tant que femme dans sa vie de couple. La jolie brune accompagne d’ailleurs cette image de cette légende : « Je suis partie comme une ninja. ».

Une rupture qui semble très claire même si les raisons divergent selon les deux ex amoureux, chacun ayant pris soin de supprimer toutes les photos du couple ou de leur moitié sur les réseaux sociaux.