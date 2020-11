Filtres insta, réseaux sociaux… Malika Ménard se montre totalement sans complexe et naturelle

Dans son livre ” F*ck les complexes “, Malika Ménard aborde la délicate question du rapport au corps. Sorti le 13 octobre aux éditions Amphora, elle revient notamment sur ses propres blessures et ses difficultés dans son propre rapport à l’image. A l’occasion de la sortie du livre, elle a accordé une interview vidéo à Voici pour un jeu de questions-réponses. Filtres instagram, réseaux sociaux… tout y passe !

Avec son ouvrage ” F*ck les complexes “, Malika Ménard joue la carte de la transparence. L’ex-miss France 2010 dévoile les traumatismes inavouables de son passé, son expérience en tant que reine de beauté mais aussi les mauvais côtés des réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, une grande partie de mon activité se joue sur les réseaux sociaux, sur lesquels je me mets très clairement en avant. Difficile donc, au regard des clichés glamour que je poste, de concevoir que je suis une personne complexée. J’ai bien conscience du paradoxe.” annonce-t-elle dans ce livre.

Malika Ménard: Aider les femmes à surmonter leurs complexes

Loin de se regarder le nombril, Malika Ménard a également interrogé 20 femmes d’origines différentes. Elles exercent aussi bien les métiers d’artistes, d’influenceuses, de candidates de télé-réalité. Loin des projecteurs, Malika Ménard s’est également intéressée à la parole d’anonymes. Elles témoignent sur leur vision de la beauté. Elles indiquent comment elles arrivent ou non à surmonter leurs complexes. A travers ce livre, Malika Ménard espère aider ses lectrices à se débarrasser de leurs propres complexes.

Interviewée par Voici, Malika Ménard s’est prêtée au jeu d’un question-réponse en video. Les sujets étaient aussi variés que les filtres instagram et les réseaux sociaux. Malika Ménard est-elle pour ou contre les filtres insta ? Si la jeune femme comprend les différentes circonstances où l’on peut en ajouter, “dans l’idéal” elle dit préférer ne pas en mettre.

A-t-elle un mantra positif ?

Les journalistes de Voici ont voulu savoir si elle suivait un mantra particulier. “Je suis pas trop adepte de ce genre. Je vais vous donner le conseil qu’une de mes meilleures amies me donne. “Essaie de te parler à toi-même comme tu parlerais à quelqu’un que tu aimes””, a-t-elle formulé comme réponse.

Surtout, l’ex-reine de beauté aimerait donner un conseil à toutes les jeunes filles présentes sur les réseaux sociaux. “Le meilleur conseil et le conseil principal que je pourrais lui donner, c’est de s’éviter la comparaison donc de bien choisir qui elle suit. Ca sert à rien de suivre des filles, des mannequins de Victoria’s secret, des filles qui vont mettre des photos retouchées avec plein de filtres. Et moi je me suis appliquée moi-même : suivre des gens qui nous font du bien, qui se montrent au naturel, qui se montrent avec leurs défauts et qui valorisent les qualités.”

Pour finir, la belle brune partage trois comptes instagram qu’elle adore suivre. Elle cite d’abord @douzefevrier, celui d’une jeune femme qui a été brûlée à 16 ans. “C’est un vrai rayon de soleil. Elle écrit extrêmement bien. De belles photos avec surtout de longues légendes pleines de philosophies”. Elle met en avant également @coucoulesgirls pour son “message de libération, d’acceptation de son corps et puis pour la touche d’humour qu’elle y ajoute”.

Malika Ménard n’en oublie pas moins ses consoeurs de Miss France. Elle recommande enfin le compte de Vai Chaves. Cette dernière “est aussi dans une belle philosophie d’acceptation de soi.” Elle note aussi qu’elle est “très drôle et très vive. Elle a toujours le mot qu’il faut quand il faut.”