Flavie Flament en vacances : sur les plages, elle fait tomber le haut et montre son tatouage

Flavie Flament est connue pour être une animatrice qui excelle dans son domaine. À la radio ou à la télévision, elle a commencé à travailler pour l’envers du décor. Cela explique peut-être avec quelle aisance elle parvient à se faire une place dans ce milieu. Toujours est-il que qui dit travail dit aussi vacances. Et Flavie Flament est en train de profiter des siennes. En effet, l’animatrice partage avec ses abonnés Instagram un cliché qui prouve qu’elle se prélasse actuellement sur les plages.

Flavie Flament s’allonge sur la plage et montre son dos tout entier

Flavie Flament va donner envie à ses abonnés de partir au bord de la mer. En effet, qui ne rêve pas de se retrouver au bord de l’eau, allongé sur le sable ? Encore plus si c’est Flavie Flament qui lance l’initiative. Car l’animatrice est aussi inspirante que ravissante. Étendue sur le ventre, sur sa serviette de plage, Flavie Flament fait tomber son haut de maillot pour parfaire son bronzage. C’est une technique qui a fait ses preuves et qui est adoptée par la grande majorité de la gent féminine sur les plages. Flavie Flament aura tout de même quelque chose de particulier sur cette image, que les autres femmes n’ont pas. Quelques chose qui va interpeller ses abonnés. Il s’agit d’un tatouage que l’animatrice porte sur son épaule droite.

Voir cette publication sur Instagram Tatouage et crustacés ☀️ Une publication partagée par Flavie Flament (@flavieflamentoff) le 23 Juil. 2020 à 5 :45 PDT

Le joli tatouage de l’animatrice

Flavie Flament possède un tatouage du signe « om », qui peut également s’écrire « aum ». C’est un symbole puissant dans de nombreuses religions et cultures. Il signifie le tout, l’absolu, le sacré et il représente la totalité. Ce signe se prononce de manière à ce qu’il résonne et puisse représenter la « vibration vitale » du monde. Dans certaines cultures, il est question du son à l’origine de la vie dans l’univers. Mais pour d’autres, il est le symbole de la naissance, de la vie et de la mort à la fois.

Car dans sa totalité, « om » s’exprime comme renfermant dans son sigle le passé, le présent et le futur sans être cantonné à une seule de ces dimensions. Impossible de savoir pour quelles significations Flavie Flament se fait faire ce tatouage, il se pourrait parfaitement qu’elle l’ait choisi pour son esthétique également. Mais cela serait étonnant pour les fans de l’animatrice qui la connaissent bien.

Flavie Flament partage donc cette photo d’elle à la plage sur Instagram. Et elle met en avant son joli tatouage jusque dans la description de sa publication. En effet, elle y écrit ces quelques mots : « tatouage et crustacés ». Une jolie petite phrase qui n’est pas sans rappeler la fameuse chanson La Madrague que chantait Brigitte Bardot. Cette chanson de 1963 inspirera d’ailleurs le titre du film d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Crustacés et Coquillages, paru en 2005.

Flavie Flament fait rêver ses abonnés sur Instagram

Entre son tatouage, l’absence de haut de maillot, le fait qu’elle soit allongée sur le sable et cette référence aux coquillages, tout dans la publication de Flavie Flament est le symbole qu’il est temps de profiter de l’instant présent. Les vacances sont arrivées pour l’animatrice et quelle belle façon de les célébrer que de se détendre sur le sable chaud. Flavie Flament invite malgré elle ses fans au voyage et à la détente. Les vacances d’été sont idéales pour se concentrer sur le moment présent et se reconnecter avec soi. Des moments de calme, de fête ou de balades sont autant de moments qui nous permettent de profiter de l’instant. Quoi que nous décidions de faire, il s’agit d’être en accord avec soi, de retrouver sa propre longue d’onde et de s’y fier.

Les vacances sont le moment idéal pour se détendre pleinement

En effet, pendant les longues journées de travail, nous avons tendance à nous oublier. Nous sommes parfois si déconnectés de nous-mêmes que nous mettons du temps à nous sentir réellement en vacances lorsque nous le sommes. Mais Flavie Flament semble exceller en la matière. Car, il faut dire que l’animatrice réussit à rester sincère et connectée avec elle-même, même lorsqu’elle travaille. En effet, Flavie Flament a appris à ne pas s’oublier. C’est un travail essentiel que nous devrions tous faire afin de ne jamais nous perdre. Savoir qui nous sommes, quelles sont nos envies et nos aspirations, peut nous permettre de mieux gérer le stress du quotidien.

Avec cette photo à la plage qui montre son tatouage, Flavie Flament recevra énormément de compliments de la part de ses abonnés. Mais elle aura, en réalité, fait bien plus que de leur faire plaisir en partageant un moment de ses vacances. En effet, Flavie Flament rappelle avec cette image à quel point il est important de prendre le temps. L’instant présent est essentiel à vivre pour être en paix avec soi-même. L’apprentissage de la reconnaissance de ces moments passe parfois par des chemins tortueux. Mais les efforts en valent la peine. Ainsi, Flavie Flament semble avoir totalement intégré cette idée que pour vivre heureux, il est nécessaire de se laisser vivre et de s’écouter.

Les petits riens sont tout

Voir cette publication sur Instagram Ça sentait la rose 🌹 @nicolaspavone @davidlucaspyla Une publication partagée par Flavie Flament (@flavieflamentoff) le 13 Juil. 2020 à 12 :04 PDT

Sans faire de ses propos une ode à la paresse, nous devons nous efforcer d’apprécier le temps présent et de respecter nos envies. Parfois il s’agira de sentir des fleurs, parfois de s’allonger dans le sable. Mais dans tous les cas, il n’y aura pas de hiérarchie à faire entre les envies que nous avons. Elles sont toutes à entendre et à vivre, dans la limite du raisonnable, pour apprendre à apprécier chaque instant. Flavie Flament, d’après son compte Instagram, passe en tout cas de très chouettes vacances et sait comment profiter de la vie. Tous les petits riens sur sa route sont autant d’occasions de s’émerveiller et de se sentir vivante.