Flavie Flament s’affiche avec son fils Antoine, les fans impressionnés par la ressemblance

Sur son compte Instagram, Flavie Flament, célèbre présentatrice qui officie sur RTL et M6, a publié une photo aux côtés de son fils nommé Antoine. Ils se ressemblent beaucoup. Les internautes ont été impressionnés.

Flavie Flament est une mère comblée de deux garçons. D’abord Antoine qui est né en 1995 de son idylle avec Bernard Flament et Enzo qui est né en 2004 de sa relation avec l’animateur Benjamin Castaldi. Flavie Flament a posté sur sa page Instagram, plusieurs photos sur le Pont des Arts, dans la capitale. Le lieu est très connu des couples qui aiment s’y prendre en photo. Les touristes affectionnent particulièrement le monument. La belle Flavie Flament était accompagnée dans sa balade de son fils Antoine. Ce dernier exerce le métier de photographe. Il a donc pu faire une belle photo de sa mère mais également prendre la pose à ses côtés. La ressemblance est très frappante. Antoine porte un masque sur le cliché qui a été diffusé. Celui-ci a le même regard que sa mère. On note une vraie proximité. Les fans de Flavie Flament ont commenté le beau cliché.

Une ressemblance qui fait le buzz

Rapidement le cliché fait le buzz et il est abondement relayé et commenté par les fans de Flavie Flament « Même regard », « il a les yeux de sa mère ce petit », « les mêmes yeux que maman » : les commentaires ont été très nombreux sur les réseaux sociaux. Une grande complicité existe entre la mère et son fils. Celle-ci transpire sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Flavie Flament entretient des rapports plutôt cordiaux avec le père d’Enzo. Flavie Flament est une femme plutôt pudique et très discrète sur la vie privée. Elle était particulièrement dans la lumière lors de son idylle avec Benjamin Castaldi. Dans ce couple est né Enzo qui a actuellement 15 ans. Aujourd’hui les relations entre les deux vedettes du petit écran sont plus apaisées. Pendant de nombreuses années, le couple était traqué par les photographes. Cette vie était d’ailleurs parfois pénible pour Flavie Flament ou Benjamin Castaldi qui devaient toujours être dans la maîtrise.

De bonnes relations entre Flavie Flament et Benjamin Castaldi

« Avec Flavie, nous sommes en bons termes. Cela reste des relations assez tendues, mais qui se sont un peu apaisées, précise Benjamin Castaldi. Il y a toujours des sujets qui fâchent, liés au passé (…) J’ai une relation plus proche avec ma première femme Valérie. D’abord parce que c’est mon premier amour. On s’est rencontrés lorsque j’avais 14 ans. On a habité durant quinze ans ensemble. Avec Flavie, finalement, nous sommes restée mariés durant cinq ans, ça a été rapide. Mais même quand c’était tendu, on a toujours été d’une seule et même voix concernant l’éducation d’Enzo. Il a été globalement protégé“. Le couple parvient à faire taire les quelques tensions qui existent pour le bien de ses enfants et c’est quelque chose de très positif.