Flora Coquerel, ancienne Miss France, porte une robe très sexy sublime

Flora Coquerel fait craquer internet avec ses dernières photos publiées sur Instagram. En effet, en trois images d’elle dans sa robe rouge, tout le monde tombe d’accord. Les internautes comme les experts de la mode et de la beauté sont fascinés par les atouts de Miss France 2014. Flora Coquerel fait l’unanimité dans cette tenue des plus échancrées. Malgré les trois clichés de sa publication, personne en revanche ne saurait dire lequel est le plus réussi. Ils sont tous parfaits aux yeux de ses abonnés.

Flora Coquerel fait trembler la Toile avec sa dernière publication sur Instagram

Flora Coquerel se prête au jeu de prendre la pose dans une tenue éblouissante. Dans une belle robe rouge portefeuille, elle laisse apparaître sa jolie peau mate. Avec la lumière parfaite pour rehausser son teint, Flora Coquerel risque de faire craquer tout internet. En effet, elle propose à ses abonnés de découvrir trois clichés d’elle dans une récente publication sur Instagram. À eux ensuite de lui dire lequel des trois clichés ils préfèrent. Mais c’est une mission impossible pour les fans de Flora Coquerel. Car sur les trois clichés, elle est tout simplement à couper le souffle. Voyez par vous-même, attention les yeux.

Voir cette publication sur Instagram 1, 2 or 3? 🥀 📸 @alixdebeer 📍@Tinahparis Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 25 Sept. 2020 à 3 :15 PDT

Assise sur le lit d’une chambre d’hôtel, Flora Coquerel prend le soleil. Les nombreuses fenêtres qui entourent le lit de la chambre viennent la baigner d’une lumière aux couleurs d’or qui sublime davantage le joli teint bronzé de Miss France 2014. D’ailleurs, d’autres Miss France viennent complimenter leur consœur pour ce shooting exceptionnel. La robe que porte Flora Coquerel donne l’occasion à tout un chacun d’imaginer admirer une belle rose rouge. La robe est échancrée autant pour le clivage de la jeune femme que pour laisser apparaître son jeu de jambes. Laissant le reste à l’imagination de ses abonnés. Mais cela est largement suffisant pour leur faire perdre la raison.

Les fans adorent et adhèrent, ils en redemandent

En effet, Flora Coquerel est suivie par plus de 410 000 personnes sur Instagram. Autant de personnes qui sont évidemment fascinés par la beauté de la jeune femme. Une beauté qu’elle sait mettre en avant, aidée par les talents de photographes en vogue. C’est notamment Alix De Beer qui réalise ces photos d’elle dans sa sublime robe rouge. Et elle est aussi souvent derrière l’objectif pour réaliser les plus belles images d’Agathe Auproux par exemple.

L’ancienne Miss France sait s’entourer des meilleurs pour proposer des photos de qualité à ses fans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas déçus de la dernière publication de la belle. Flora Coquerel n’a pas fini de nous surprendre. En l’espace de quelques années, la mode, le maquillage, les réseaux sociaux ou encore l’art de prendre la pause, plus rien n’a de secrets pour Flora Coquerel. De quoi ravir ses fans qui espèrent rapidement pouvoir admirer de nouvelles photos de la jeune femme.