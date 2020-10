Florence Foresti annonce une terrible nouvelle à son public, qu’elle pensait ne jamais dévoiler

Florence Foresti a gardé espoir jusqu’au bout. Mais l’humoriste s’est finalement résolue au pire. Elle a donc fait part sur instagram de la mauvaise nouvelle. Ses fans n’auront pas le plaisir de la découvrir sur scène à la fin de l’année. Son nouveau spectacle « Le spectacle d’après », a été annulé.

« J’ai envie de redémarrer sur de nouvelles bases, démasquée, décontaminée, déconfinée… »

Tout avait pourtant bien commencé. Le 6 juillet dernier, Florence Foresti donnait rendez-vous à son public. Sur son compte instagram, elle partageait l’information suivante : « J’arrête d’épiloguer. Comme vous j’ai envie de redémarrer sur de nouvelles bases, démasquée, décontaminée, déconfinée, libérée, délivrée. Je vous donne rendez-vous à partir de cette fin d’année, le temps pour moi de préparer “le spectacle d’après.” Report : vos billets pour EPILOGUE restent valables pour le spectacle d’après au Théâtre Mogador à Paris. Vous n’avez aucune démarche à

faire. »

Ver esta publicación en Instagram distanciation. Una publicación compartida de florence foresti (@madameforesti) el 30 Ago, 2020 a las 4:09 PDT

A circonstance exceptionnel, show exceptionnel

En effet, Florence Foresti avait décidé de changer de spectacle pendant le confinement. Elle ne souhaitait plus proposer au public son spectacle intitulé Epilogues, mais un nouveau « Le Spectacle d’après ». Il est vrai que la période de quarantaine a bousculé la vie de tous les Français. Florence Foresti voulait ainsi proposer un show plus approprié aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons depuis début 2020.

Les professionnels du spectacle dénoncent un traitement « deux poids, deux mesures »

Comme de nombreux autres artistes, la maman de Toni espérait se retrouver sous les projecteurs. Malheureusement, le gouvernement n’autorise pas la reprise des spectacles et toute l’économie de la culture en pâtit. Pourtant, de nombreux événements sportifs ont eu lieu. Les professionnels du spectacle dénoncent un traitement « deux poids, deux mesures ». Si les théâtres et les salles de spectacles ont finalement pu rouvrir, ce n’était que pour une courte durée.

« Je reviendrai plus forte »

L’humoriste de 46 ans s’est plongée à corps perdu dans la préparation de ce nouveau spectacle. En vain. Elle s’est vue contrainte d’annuler toutes les dates prévues pour décembre 2020. Dans une story, Florence Foresti a donc partagé l’affiche de son spectacle avec un smiley triste. Le texte qui accompagne la photo met les choses au clair : « Je pensais qu’on serait déjà “après” et on est encore “pendant”. Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs », a-t-elle écrit.

Fidèle à elle-même, la comédienne a terminé ce post avec un trait d’humour. Elle a ainsi indiqué qu’elle reviendrait « plus forte (et clairement un peu plus vieille) ». Qu’elle se rassure, son public aussi !