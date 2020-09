Florence Foresti choque la toile quand elle révèle une de ses grosses addictions quotidienne

Ce lundi 7 septembre, Florence Foresti était l’invitée d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous. Elle est revenue sur l’une de ses addiction lors de l’émission.

Elle était dans un premier temps venue faire la promotion d’un nouveau film : « Le bonheur des uns … » qui sortira dans les salles le 9 septembre prochain, aux côtés de Vincent Cassel.

Comme beaucoup et à 46 ans, il semblerait qu’elle soit totalement accro aux réseaux sociaux. Ce qui lui permet de passer le temps lorsqu’elle est aux toilettes.

“C’est le bon endroit »,a-t-elle reconnu ur le plateau de France 5. Et de poursuivre : “J’ai la même addiction que beaucoup de gens aux réseaux sociaux, j’espère que je vais m’en défaire un jour parce que je gagnerai plus de temps, pour lire, regarder des films… Car ça nous arrache à ça”.

Pour la comédienne, révélée sur le plateau de l’émission On a tout essayé menée par Laurent Ruquier, pouvoir lire et regarder plus de fictions devient une exigence.

Elle tente alors de s’offrir une nouvelle hygiène de vie en ce sens mais c’est très dur de de se détacher de son smartphone, pour lequel nombreux sont ceux qui ont développé une sorte d’affection.

Florence Foresti mal à l’aise sur le plateau de C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine ne s’est pas gênée pour poser une question pour le moins gênante à son invitée, elle lui a demandé pourquoi l’acteur mythique de La Haine, Vincent Cassel, était son « fantasme ».

“Ca me met mal à l’aise bichette”, a alors rétorqué Florence Foresti, fuyant du regard avant de préciser : “Bah oui écoute… C’est dur d’être un sex-symbol. Moi j’en sais quelque chose”.

Marié à la brésilienne Tina Kunakey, le célèbre acteur a vivement répliqué avec humour : “Moi je me casse avant le dessert si c’est comme ça ».

Clash, badbuzz, tribunal populaire… Est-il de plus en plus compliqué de faire rire à l’ère des réseaux sociaux ?

Florence #Foresti et Vincent #Cassel répondent dans #CàVous ⬇ pic.twitter.com/BrNVvjzwSV — C à vous (@cavousf5) September 7, 2020

Florence Forest a ensuite précisé plus sérieusement jouer “avec l’image” que reflète l’acteur de 53 ans. Tout comme l’a fait, il fut un temps, Jamel Debbouze avec le mannequin Adriana Karembeu. “Tu es ma Karembeu”, a-t-elle avoué à son partenaire de jeu.

Lors de la cérémonie des Césars, ils ne se connaissaient pas. “Je n’avais jamais entendu parler d’elle. On m’a dit ‘il y a une nana qui se fout de ta gueule toute la soirée, elle dit ton nom, elle dit ton nom.’ Alors j’ai trouvé son numéro de téléphone et je l’ai appelée. Et je lui ai dit : ‘Tu veux quoi toi ?”, a raconté, dans l’émission Vincent Cassel devant un auditoire hilare.

Puis il a repris son sérieux : “Non, je savais qui elle était. Mais c’est vrai qu’on ne se connaissait pas et que je l’ai appelée”.

Et elle de reprendre sur la naissance de cette complicité et la volonté de jouer sur l’image sensuelle de son acolyte : »C’est vrai que c’est plus marrant d’avoir le numéro de téléphone de Vincent Cassel que de...”, a tenté d’expliquer la Lyonnaise, contrite : « Je n’ai pas d’exemple mais vous comprenez ce que je dis”, a-t-elle conclu.