Florence Foresti déchaînée, elle se lâche totalement, beaucoup de stars réagissent

Confinée comme tous les Français, Florence Foresti s’offre un petit moment de folie sur les réseaux sociaux. Ce mardi 17 novembre, l’humoriste et comédienne trouve visiblement le temps long. Alors, elle décide d’improviser deux petites séquences destinées aux internautes. D’ailleurs, le succès est immédiat. Un grand nombre d’anonymes, mais aussi quelques stars la félicitent pour sa prestation !

Florence Foresti complètement déchaînée pendant le confinement !

Comment occuper ses soirées ?

Pour Florence Foresti, la réponse est claire. Pour égayer les longueurs du confinement, il n’y a rien de mieux que la musique. Alors l’humoriste de 47 ans se lance dans un véritable show. Il faut bien avouer que les journées deviennent longues et monotones. Car cette nouvelle quarantaine commence à être difficile à vivre. Tout comme au mois de mars, les sorties sont aujourd’hui réduites à leur plus simple expression. Déjà à cette époque, Florence Foresti avait trouvé le temps long.

Pour preuve, ses fans se souviennent d’une séquence hilarante lors d’un duplex avec Yann Barthès dans Quotidien. L’actrice s’était lancée dans un véritable sketch qui avait créé le buzz. Aujourd’hui, c’est dans un tout autre style que la star amuse les foules. De toute évidence, Florence Foresti n’a rien perdu de son énergie légendaire. Et ces séquences en sont bien la preuve. Totalement déchaînée, Florence Foresti se lâche complètement.

Deux vidéos complètement hilarantes

Bien décidée à mettre l’ambiance sur Instagram, Florence Foresti publie deux vidéos totalement déjantées. Dans la première, elle reprend en playback, le tube Think (About it) de Lyn Collins. Visiblement, l’apprentie chanteuse connaît parfaitement les paroles de ce titre mythique. Complètement, en transe, elle s’éclate au son de la musique soul. Telle une véritable diva, Florence Foresti met tout son cœur dans sa prestation. En outre un peu plus tard dans la soirée, la comédienne semble encore avoir énormément d’énergie à dépenser. Donc, elle décide de réitérer l’expérience. Dans cette deuxième séquence, elle reprend toujours en playback le titre Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Et en très peu de temps, ses deux prestations remportent un joli succès sur le web.

Plusieurs de ses proches semblent très amusés et la félicitent pour sa performance époustouflante. C’est d’ailleurs le cas de sa meilleure amie Leïla Bekhti et de l’actrice Géraldine Nakache. Un autre humoriste a également été très interpellé par le spectacle de Florence Foresti. En effet, le spécialiste du stand-up, Alban Ivanov, lui a envoyé un message rempli d’humour : ” Ahaha! Madame est en forme ! “. Visiblement, on dirait bien que Florence Foresti ne sait plus quoi faire de ses soirées. D’ailleurs comme elle le rajoute en légende de sa première vidéo : ” On s’occupe comme on peut “. Dans sa deuxième publication, elle ajoute également ” Les soirées sont longues “. Mais comme à son habitude Florence Foresti est pleine d’imagination. Alors une fois de plus, elle réussit à trouver un moyen de faire passer un bon moment à ses fans. Et durant cette période trouble, ce show gratuit offert par l’artiste est de toute évidence le bienvenu. En tout cas, le spectacle à fait son petit effet sur la toile et parmi son million de followers.