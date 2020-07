Florence Foresti dévoile en avant première les dates de sont nouveau spectacle !

Florence Foresti a décidé d’annoncer l’arrivée de son prochain spectacle par un message sur son compte Instagram.

Alors qu’elle avait décidé de reprendre Épilogue son dernier spectacle encore pour quelques dates, la crise du covid-19 l’empêchait de poursuivre l’aventure. Ce ne sera donc pas son spectacle Épilogue que l’humoriste présentera en fin d’année, mais bien sa nouvelle création, Le spectacle d’après. Elle sera donc présente tous les soirs sur la scène du Théâtre Mogador à Paris à partir du 9 décembre 2020, et elle a annoncé la grande nouvelle via les réseaux sociaux par ce message :

» J’arrête d’épiloguer. Comme vous, j’ai envie de regarder, redémarrer sur de nouvelles bases, démasquée, décontaminée déconfinée, libérée délivrée. Je vous donne rendez-vous à partir de cette fin d’année, le temps pour moi de préparer » Le spectacle d’après « . Report : vos billets pour Épilogue restent valables pour » Le spectacle d’après » au théâtre Mogador à Paris. Vous n’avez aucune démarche à faire. Vous recevrez un e-mail de votre point de vente vous informant de votre date de report. Si celle-ci ne vous convenait pas, nous vous invitons à demander le remboursement de vos billets avant le 30 septembre 2020 ».

À ce jour impossible de dire de quoi parlera ce nouveau spectacle. Alors que Épilogue parlait de la vie quotidienne et notamment des nouvelles technologies, il est fort probable que Florence Foresti reviendra sur les derniers mois que nous venons de passer avec la crise sanitaire, mais peut-être aussi sur l’aventure ou la mésaventure, qu’elle a connu lors de sa présentation des Césars 2020.

Une soirée qui a fait la polémique a bien des niveaux. Alors qu’elle était la maîtresse de cérémonie de cet événement très attendu notamment concernant la nomination de Roman Polanski comme meilleur réalisateur pour son dernier film, J’accuse, certains lui avaient reproché d’avoir à plusieurs reprises attaqué le cinéaste lors de sa présentation. Mais aussi d’avoir refusé de revenir sur scène une fois que ce dernier s’est vu attribuer plusieurs prix pour son dernier film. Une attitude qui avait divisé les opinions au sein du show-business, alors que certains lui élevaient une statue pour avoir osé prendre position, d’autres la critiquaient violemment pour s’en être pris à Roman Polanski.

Mais une autre polémique était née de cette soirée des Césars par l’intermédiaire de Cyril Hanouna qui avait avancé des chiffres erronés concernant sa rémunération pour la cérémonie. Alors que l’animateur de Touche pas à mon poste et C’est que du kiff annonçait que Florence Foresti aurait touché plus de 120 000 euros pour une seule soirée, l’humoriste avait vivement démenti ces chiffres. Une petite guerre par déclarations interposées était née entre la célèbre humoriste et le présentateur de C8.

Très discrète depuis cette soirée des Césars, Florence Foresti est néanmoins réapparue dans un passage de l’émission de Yann Barthès, Quotidien, où elle expliquait comment elle passait le confinement, notamment en compagnie de son chien Albert et de sa fille avec laquelle d’ailleurs, elle s’est livrée à un petit sketch en direct qui a immédiatement fait le buzz sur la toile.

Après cette période de repli, Florence Foresti a donc décidé de ne pas reprendre son ancien spectacle, mais de tout changer, de revenir avec un tout nouveau one woman show. Comme elle le dit dans son message posté sur Instagram, elle a l’envie de revenir sur de nouvelles bases. Il y a certainement énormément de choses à dire sur les derniers mois que nous venons de passer. C’est donc avec impatience que les fans de l’artiste attendent de pouvoir découvrir ses nouveaux sketchs et ses nouveaux personnages.

Après ses spectacles Mother f***er en 2010, Foresti party en 2012, Madame Foresti en 2015, et son dernier spectacle en date Épilogue en 2019, c’est avec une nouvelle production que Florence Foresti arrive donc à la rentrée pour une série de spectacles au Théâtre Mogador, avant une grande tournée en France, mais aussi à l’étranger. Elle débutera d’ailleurs son tour des grandes salles de spectacle françaises en faisant un crochet par la Belgique où elle se produira sur la scène de Forest National à Bruxelles. Alors que sa tournée avait été annulée, elle devait faire une croix sur un mois d’octobre des plus chargé. Elle devait se produire dans 2 salles londoniennes avant d’entamer une tournée sur le continent nord-américain. Elle devait notamment passer par l’Olympia à Montréal les 20 et 21 octobre avant de se rendre aux États-Unis d’Amérique où elle devait se produire pour deux dates exceptionnelles, le 24 octobre à Miami et le 27 à New York. De retour en France, elle aurait dû se produire à Saint-Étienne, Genève, Amiens, et Orléans pour proposer aux spectateurs son spectacle Épilogue. Mais finalement, ce sera avec une autre production qu’elle fera son grand retour.

C’est donc une rentrée qui s’annonce agitée pour l’humoriste et actrice Florence Foresti qui à l’aube de ses 45 ans revient avec un nouveau one woman show qui devrait une fois de plus faire salle comble. Ses fans attendent aussi son retour au cinéma et pourquoi pas également en télé où elle avait connu des heures de gloire notamment dans les émissions de Laurent Ruquier où les téléspectateurs se souviennent de ses personnages complètement fous et décalés. Les fans On n’est pas couché se rappellent son imitation d’Isabelle Adjani qui avait créé un grand moment de télévision, mais aussi dans une autre émission de deuxième partie de soirée le samedi, quelques années plus tôt sur le plateau de Thierry Ardisson. Elle imitait la célèbre productrice Catherine Barma en intervenant sur le plateau de l’homme en noir. Du côté du grand écran, Florence Foresti compte déjà une dizaine de films à son actif avec le cultissime Dikkenek de Olivier Van Hoofstadt, Barbecue d’Éric Lavaine ou encore plus récemment Lucky du même réalisateur que Dikkenek qu’elle était très heureuse de retrouver pour ce dernier film. Il lui arrive aussi également parfois de prêter sa voix pour des films d’animation comme pour Le Petit Prince ou Astérix, le secret de la potion magique.

Aujourd’hui, ce sont à ses premiers amours que Florence Foresti revient avec ce qui reste sa passion première, la scène. Un des endroits où elle se sent le mieux et où elle peut communiquer avec son public qui depuis près de 20 ans le lui rend bien.