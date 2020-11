Florence Foresti en DEUIL: Au plus mal, bouleversée par la mort d’un ami proche, cet hommage poignant !

Florence Foresti: L’un des plus grands producteurs du cinéma français vient de nous quitter. En effet, Cyril Colbeau-Justin a malheureusement succombé à une longue maladie. De grands noms du show-business ont décidé de lui rendre hommage. Parmi ceux-ci, Jean-Luc Reichmann ou encore Florence Foresti paraissent totalement dévastés par cette nouvelle. Même si la maladie du réalisateur était connue, cette annonce est une véritable tragédie.

Florence Foresti bouleversée par la mort de Cyril Colbeau -Justin

Un réalisateur aux nombreux succès

Depuis sa disparition le 7 novembre dernier, l’homme de 50 ans laisse un grand vide. En effet, Cyril Colbeau-Justin était très apprécié dans le métier. Des amis comme Jean-Luc Reichmann ou encore Florence Foresti lui ont donc rendu hommage. À l’origine de plusieurs cartons ces dernières années, le producteur était très respecté dans le milieu du cinéma. En plus de l’admiration, de nombreuses stars faisaient partie de ses proches. Immédiatement, sa disparition a été un choc pour plusieurs d’entendre eux. Car en plus de perdre un réalisateur de valeur, c’est également un homme aimé qui s’en va.

Difficile d’énumérer toutes les productions de Cyril Colbeau-Justin, mais certaines restent gravées dans les mémoires. Dans la longue liste, on peut notamment citer Les garçons et Guillaume à table avec Guillaume Gallienne. D’ailleurs, le comédien avait reçu un César pour cette prestation. Dans un tout autre registre, Cyril Colbeau-Justin a collaboré avec Olivier Marchal. De cette rencontre, 36 quai des Orfèvres était né. Pour les passionnés du genre, ce film est devenu totalement culte. Avec Gérard Depardieu et Daniel Auteuil, cette réalisation avait été saluée par la critique. Avec ces deux sociétés KL Production et LGM, le producteur était devenu un poids lourd de l’industrie du cinéma. De plus, il était très proche de plusieurs humoristes ou de stars de la télévision comme Florence Foresti ou encore Jean-Luc Reichmann.

Des stars dévastées, Jean-Luc Reichmann , Florence Foresti sous le choc !

En effet, le producteur s’est également intéressé au monde du petit écran. Puisqu’il a aussi réalisé des séries et des feuilletons. Justement, c’est à cette occasion qu’il avait pu rencontrer Jean-Luc Reichmann. D’ailleurs sur son compte Instagram, l’animateur de TF1 lui a rendu hommage. ” C’était le premier producteur de Léo Mattéï, brigade des mineurs. Mes pensées vont à toute sa famille et à ses enfants “. Visiblement, le présentateur des Douze coups de midi est très ému. Apparemment, il a du mal à cacher sa tristesse. Preuve de cet attachement, Jean-Luc Reichmann publie un cliché sur lequel les deux hommes apparaissent. De Jean-Luc Reichmann, en passant par Michaël Youn et Florence Foresti, tous ont eu une pensée pour le producteur sur les réseaux sociaux.

Parmi les autres célébrités attristées par cette disparition, de grands noms ont réagi à cette annonce. De Dominique Farrugia à Patrick Timsit, les témoignages pleuvent sur la toile. En outre, une autre artiste a particulièrement semblé choquée face à cette mort injuste. En effet, Florence Foresti est totalement dévastée. Sur sa page Instagram, la comédienne partage un cliché en souvenir de son amitié avec Cyril Colbeau-Justin. Sur cette publication, les internautes découvrent les deux amis affichant leur joie de vivre, Même si la photo n’est pas récente, le temps n’a pas altéré leur relation. ” 10 années entre ces deux photos. et que du bonheur entre les deux. Tu me manques déjà Cyril “. Malgré le chagrin, tous semblent vouloir se souvenir d’un homme exceptionnel. Car apparemment, les moments de bonheur ont été loin d’être rares.