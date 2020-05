Florence Foresti: sa fille « HURLE » en direct et s’exprime « vidéo »

Florence Foresti, l’humoriste en duo avec sa fille… Invitée dans l’émission “Quotidien”, de Yann Barthès, par vidéo interposée, confinement obligé, Florence Foresti a offert aux téléspectateurs un petit moment de détente avec une séquence drôle, avec comme partenaire sa fille de 12 ans, et ça a marché.

Sketch scénarisé ou improvisation, peu importe, ce fût un moment très drôle.

Le présentateur interrogeait l’humoriste sur sa vie pendant le confinement, et Florence Foresti a raconté que cette quarantaine se passait bien et qu’elle bossait énormément, mais non pas sur des projets de spectacles ou des scénarios de film, non, absolument pas! car confinement obligé avec sa fille, c’est donc sur les devoirs de sa petite qu’elle bosse.

Elle poursuit en expliquant que cette période d’enfermement l’avait rapproché de sa fille et qu’une réelle complicité s’était dès lors installée. « On est toutes les deux, ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases, ça c’est chouette, on a crée un équilibre avec des rapports plus sereins, beaucoup plus apaisés donc je suis contente”, confie alors Florence.

Et soudain pendant cette échange, nous voyons apparaître sa fille furieuse à l’arrière plan et crier: « Maman, il y plus de wifi ! Tout ça pour ton émission de ringards, non mais t’es sérieuse ? » Et la porte qui claque violemment. “oui je vous le disais des rapports plus ….serein”…

Hilarité sur le plateau, mais c’était loin d’être le seul passage drôle de son intervention, car l’humoriste a fait un véritable show qui a eu son succès.

Florence Foresti donnait sa vision idéale du déconfinement en demandant au gouvernement d’abandonner ses cartes avec les couleurs par région et, de plutôt opter pour d’autres critères : laisser sortir les beaux mecs et les femmes de 50 ans pour qu’elle aient une chance de « pecho » et les bombes, les mannequins on les laisse sortir plus tard….”.

L’humoriste a même fait parler son chien qui dormait à ses côtés « c’est qui ça, c’est qui ce con..rd? Dégage que je puisse retourner sur dogp*rn mais enfin t’es qui toi Barthès? ». Elle ira jusqu’à dire qu’elle se réjouit de fabriquer elle même des masques et de devoir les porter, ce qui améliore son physique et lui évite une opération chirurgicale du nez qu’elle reporte depuis des années, lol…

Excercice parfaitement réussi pour la comédienne qui a fait de cette visioconférence un moment hilarant, et un beau moment de télévision pour cette artiste qui avait connu des moments plus difficiles, il y a quelque semaines, après les polémiques et sa prestation comme maîtresse de cérémonie aux Césars.

Pour rappel, cette année la remise des trophées du cinéma s’était déroulée dans une ambiance pour le moins particulière suite aux nombreuses nominations de Roman Polanski accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. Florence Foresti avait pris le parti de se moquer du réalisateur et avait subi de très nombreuses critiques.

Des acteurs, des agents comme notamment Dominique Besneard avait fustigé l’humoriste pour ses attaques contre Roman Polanski. Dès le début de cette soirée, on sentait bien que cela allait être un moment un peu compliqué pour Florence, et elle l’avait, elle même, annoncé dans son sketch en se demandant pourquoi elle avait bien pu accepté.

D’autres polémiques sont nées, aussi, dans “Touche pas à mon poste”. Emission dans laquelle Cyril Hanouna dévoilait l’énorme cachet qu’aurait perçu l’humoriste pour la présentation des Césars 2020. Il parlait d’une somme de 120 000 euros et disait en détenir la preuve. C’est le montant qui aurait été versé par Canal+, productrice de la cérémonie.

Florence Foresti avait immédiatement réagi sur les réseaux sociaux en affirmant que ce n’était pas exact. Le présentateur de C8 en avait remis une couche le lendemain en annonçant les salaires de tous les maîtres de cérémonie depuis quelques années et réaffirmant détenir des preuves de ce qu’il avançait. Un clash qui a fait le buzz en début d’année.

Des moments compliqués dans la vie de la maman de 46 ans, qui aujourd’hui est revenue sur le devant de la scène avec toute sa force et son humour qui a fait d’elle, l’une des plus grande star du rire en France.

Le jeudi 07 mai, dans l’émission « Quotidien » de Barthès, Florence Foresti aura réalisé en tous les cas une jolie séquence que nous pourrons nous repasser les jours de déprime, tellement drôle.

Concernant son spectacle « Epilogue », l’artiste devait se produire à Paris, et en province durant les mois de mai et juin, mais toute la tournée est bien évidement à l’arrêt. Impossible de dire à ce jour quand les salles de spectacles pourront réouvrir, et si l’humoriste pourra reprogrammer des nouvelles dates cette année encore.

En attendant pour ceux qui ne peuvent pas attendre, de nombreux passages de ces précédents spectacles ou des ses interventions dans les émissions de télévision sont disponibles sur le Web. Il est possible aussi de la retrouver dans quelques excellents films, comme actrice, comme par exemple le cultissime film belge, « Dikkenek », aux côtés de Dominique Pinon, Marion Cotillard, Jérémie Renier et Mélanie Laurent.

Avant son retour sur scène, Florence Foresti s’occupe aussi de soutenir depuis 2014 l’association “Woman Safe” qui prend en charge les femmes victimes de toutes les formes de violence.

« Je me suis engagée aux côtés de l’association dès qu’ils me l’ont demandé, c’est à dire quand ils ont fondé l’association parce que j’avais eu la chance de rencontrer Pierre Folies, médecin à l’origine d’une méthode pour soigner les femmes victimes d’excision. Il n’a pas été question d’hésiter une seconde parce que j’avais été très admirative de son travail dans la reconstruction des mutilations « .

Très loin de l’univers de l’humour, elle prend ce soutien très à coeur et par ce biais, nous pouvons voir son comportement lors de Césars comme un soutien de plus à son association.

La lyonnaise peut en tout cas se vanter d’avoir réalisé un parcours extraordinaire, des petits théatres de Province aux plus grandes salles d’Europe, chacun de ses spectacles se joue à guichets fermés. Son apparition chez Yann Barthès nous fait irrémédiablement repenser à ses sketches célèbres aux cotés par exemple de Laurent Ruquier dans plusieurs de ses émissions.