Florent Pagny jaloux? Ce “vol” de chanson de la part de Patrick Bruel, qu’il n’a jamais digéré

Ce jeudi 10 décembre, W9 a décidé de diffuser le documentaire “Patrick Bruel : itinéraire d’un surdoué”. Un programme qui revient sur les 40 ans de carrière du chanteur. Mais pendant celui-ci, on apprend que la chanson “Cassé la voix” n’aurait pas été pour lui au départ. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Florent Pagny, jaloux de Patrick Bruel ?

Si vous connaissez un peu la carrière de Florent Pagny et de Patrick Bruel, vous savez sûrement que tout les deux ont connu le succès à la fin des années 1980. En effet, pour le premier cité, son premier tube, c’était “N’importe quoi” sorti en 1987 et pour le second, c’était Casser la voix, sortie deux ans plus tard. Mais justement sur cette deuxième chanson, tout ne devait pas se passer comme ça. Dans le documentaire “Patrick Bruel : itinéraire d’un surdoué”, on apprend toute l’histoire qui se cache derrière cette fameuse chanson “volée”.

Florent Pagny jaloux de Patrick Bruel ? Ce “vol” de chanson qu’il n’a jamais digéré https://t.co/V1fC7f8w81 — JEAN-PIERRE TOURTOULOU (@JeanTourtoulou) December 11, 2020

C’est justement Florent Pagny qui a évoqué cette chanson et notamment sa déception, vécue il y a maintenant plusieurs dizaines d’années concernant le titre : “Casser la voix’ est arrivé. C’est la chanson que j’aurais dû avoir derrière ‘N’importe quoi’. J’avais tout gagné, il n’y aurait pas eu ‘Bruldu’, mais bon… ‘Flore de Pagne’ est encore là !”. Heureusement, et malgré une concurrence accrue pendant plusieurs années, cela ne les a pas empêchés de devenir amis. D’ailleurs Patrick Bruel a fait une proposition à son camarade : “On ne l’a jamais chantée ensemble, je crois. Florent, un petit ‘Casser la voix’ ensemble, un de ces jours ?“.

Comment Jean-Jacques Goldman la sauvé

Si Florent Pagny a eu un grand succès dans les années 1980, tout s’écroule lorsque Vanessa Paradis, sa compagne de l’époque, part aux États-Unis pour travailler avec Lenny Kravitz. Cette collaboration se transforme en une histoire d’amour. Le chanteur doit alors trouver un nouvel élan et se met en quête de grands auteurs pour lui écrire de bonnes chansons. Malheureusement pour lui, ses difficultés avec la presse découragent beaucoup d’artistes et la tâche s’avère plus compliquée que prévue.

Jean-Jacques Goldman a sauvé Florent Pagny … surprenantes confidences ! https://t.co/TZNopImkEP — Emilie Dupond (@Emile_sexy) November 21, 2020

Et un jour, Jean-Jacques Goldman contacte Florent Pagny pour lui proposer de rejoindre la troupe des Enfoirés. Et ce jour-là, tout bascule dans le bon sens. En effet, le chanteur veillait au grain et a tendu la main à son ami qui était en grande difficulté. Il lui a composé trois chansons dont le tube “Si tu veux m’essayer“. Il a aussi multiplié les conseils notamment concernant son image qui passait mal auprès du public : “Cela m’a remis en selle. J’ai retrouvé un niveau commercial correct et j’ai pu continuer à batailler” explique-t-il. Aujourd’hui, le chanteur est au top, mais il n’a jamais oublié qui était son bienfaiteur.