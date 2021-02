Florent Pagny prêt à mettre fin à sa carrière, cette annonce folle du chanteur!

Dans une récente interview pour nos confrères de Télé Star, Florent Pagny a fait une déclaration pour le moins intrigante. Il serait entrain de réfléchir à la fin de sa carrière. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout expliquer.

Florent Pagny sur la fin de sa carrière ?

Avec plus de quarante années de carrière derrière lui, Florent Pagny, qui va fêter très prochainement ses 60 ans, réfléchit fortement à la suite de sa carrière et sa possible retraite. Il faut dire que le chanteur a eu une carrière bien remplie avec notamment la sortie de près de vingt disques depuis qu’il s’est lancé dans la musique. D’ailleurs, pour son compte rond, il sait déjà ce qu’il va faire : « Après la version All Stars qui sera enregistrée cette année, je partirai en tournée à l’occasion de mes soixante ans » une belle manière de fêter. Mais est-ce que ça pourrait être la fin de sa carrière ?

Florent Pagny : Bientôt des adieux ? « Il va falloir que je réfléchisse… » – https://t.co/WeP46RgJV8 pic.twitter.com/V9v8PXm66M — Pause News (@pausefun) February 1, 2021

Florent Pagny le sait, il est plus proche de la fin de sa carrière, qu’au début. Et justement, il pourrait finir sur cette magnifique fête pour son soixantième anniversaire : « Ce sera comme une page qui se tourne et je ne sais pas ce qu’il y aura d’écrit derrière ». Mais il sait aussi qu’il ne peut pas faire les choses n’importe comment, et c’est pour ça qu’il prend le temps de réfléchir : « Avec tout ce que j’ai vécu, il va falloir que je réfléchisse à la manière dont je vais vivre mon dernier quart ».

Florent Pagny donne des indices sur la saison « All Stars » de The Voice

Avant de penser à la retraite, Florent Pagny coach historique de The Voice, est de retour ce samedi 6 février pour la 10e saison. Mais le chanteur prépare avec TF1, une édition spéciale, une future saison très attendue par les téléspectateurs. D’ailleurs, il nous en dit un peu plus sur ce qu’il se passera : « Les coachs seront Patrick Fiori, Jenifer, Zazie, Mika et moi. Et tous les talents qui viendront ont déjà participé à l’émission, je ne peux pas donner de noms mais ils sont presque tous arrivés en demi-finale ».

The Voice All Stars : Florent Pagny dévoile de gros indices sur la saison https://t.co/HLppvguTsQ pic.twitter.com/BGUoc3alTC — Voici (@voici) February 1, 2021

Il précise aussi que la saison anniversaire sera sur six ou sept primes et que le niveau sera très élevé forcément :« Ce sera intéressant, car le niveau sera monstrueux, plus l’émotion de retrouver des talents avec lesquels on avait passé des moments ». Une chose est certaine, nous à la rédaction de LD People, on a hâte de voir la saison All Stars de The Voice. Et vous ?