Florent Pagny ruiné, à la rue, le chanteur a tout perdu, a t’il tout flambé ?

Dans le livre “Florent Pagny, portrait d’un éternel rebelle, Éric Le Bourhis, l’auteur, raconte les grosses dépenses de Florent Pagny. D’ailleurs, on apprend qu’il s’est même déjà retrouvé à la rue. Explications.

Florent Pagny, un gros flambeur

Si aujourd’hui, Florent Pagny est plutôt très à l’aise financièrement, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, Eric Le Bourhis, l’auteur du livre “Florent Pagny, portrait d’un éternel rebelle“, raconte ses plus grosses galères, ses plus grosses dépenses et comment il a fini à la rue. Heureusement pour le chanteur, il avait pu, à cette époque-là, compter sur un ami du showbiz. Pour rappel, dans ce même ouvrage, on apprend qu’Emmanuel Macron avait invité le chanteur en 2018 pour parler fiscalité.

En tout cas, vous allez bientôt pouvoir revoir Florent Pagny à la télévision, puisqu’il a décidé de revenir en tant que coach dans la prochaine saison de “The Voice”. A l’occasion des dix ans du programme, le chanteur a accepté de refaire un petit tour sur le fauteuil de coach. D’ailleurs, il a réussi à négocier un cachet qui s’élève à 450.000 euros. Comme quoi, les problèmes d’argent sont bel et bien derrière lui.

La raison de la séparation entre Florent Pagny et Vanessa Paradis

Au début des années 90, Florent Pagny et Vanessa Paradis formaient un des couples phares du show-business. Malheureusement pour eux, cette idylle ne durera que trois petites années, une fin brutale qui a pou cause, le succès de la jeune femme. En effet, dans la biographie “Florent Pagny, portrait d’un éternel rebelle”, écrit par Eric Le Bourhis, on apprend que Lenny Kravitz, conquis par la chanteuse, lui propose de lui écrire un album en anglais. Evidemment elle va accepter, et c’est cette décision, qui mettra fin à leur histoire d’amour. Mais contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, c’est le chanteur qui a quitté sa compagne : “En définitive, c’est Florent qui, un matin, extrêmement contrarié, aurait fini par dire à Vanessa qu’elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion et devait partir outre-Atlantique, actant de fait la fin de leur histoire”.

Le chanteur expliquera qu’il a fait ça justement par amour : “C’est quand même un peu dommage d’arrêter de s’aimer à cause d’un métier… Mais je ne vais pas aller aux Etats-Unis porter les valises de Vanessa. Moi, ce que j’ai à faire, c’est ici, et elle, sa vie est là-bas. C’est même moi qui lui ai expliqué qu’il fallait qu’elle se prépare à s’envoler, cela me paraissait logique. Et ça, tu ne l’empêches pas, ou alors tu es le roi des cons”. Finalement, c’est un mal pour un bien puisque Florent Pagny a rencontré, deux ans plus tard, celle qui est sa femme depuis 27 ans et avec qui il a eu deux enfants.