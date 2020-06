Fort Boyard: Claude de Koh-Lanta blessé plusieurs fois pendant le tournage, il révèle tout

Finaliste malheureux dans la dernière saison de Koh-Lanta, Claude a participé pour la première fois à « Fort Boyard » pour l’association Les Bonnes Fées. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que le tournage n’a pas été de tout repos pour l’aventurier et chouchou des téléspectateurs.

Claude impressionne Clémence Botino

« Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance… » a expliqué Tom Leeb, qui était présent lors du tournage.

Mais Claude est un roc et il a poursuivi son aventure comme si de rien était. D’ailleurs la Miss France 2020 a été impressionnée par le courage de l’aventurier : « J’aurais eu les blessures qu’il a eues pendant le tournage, j’aurais abandonné. Clairement j’aurais quitté le Fort » a-t-elle dit à Télé Loisirs.

Elle va encore plus loin ensuite, en vantant les mérites du jeune homme : « Mais lui non. Il s’est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c’était reparti. Alors qu’on était tous choqués… Il est costaud le Claude. C’est un surhomme. »

Clémence Botino est en admiration devant celui qui a participé à Koh Lanta et le montre bien quand elle le décrit : « Il pousse son corps dans ses retranchements. Lors des épreuves, il n’y a plus que l’objectif de remporter la clef qui compte. Il se transcende complètement, ne ressent plus la douleur, est concentré sur son objectif. C’est quand l’épreuve est terminée qu’il il fait le bilan de ce qu’il a enduré mais sur l’instant, il n’en a pas conscience. C’est impressionnant à voir en vrai. Psychologiquement il est arrivé à un niveau de concentration assez incroyable. C’est vraiment un aventurier ».

Une diffusion prévue le 11 juillet prochain

Dans cet épisode, qui sera diffusé le samedi 11 juillet prochain sur France 2 (premier épisode de la saison), Claude Dartois, Clémence Botino, Booder, Tom Leeb ou encore Camille Cerf tenteront de récolter un maximum d’argent pour l’association « Les bonnes Fées« . Cette dernière, qui a été créée par plusieurs Miss France vise à améliorer les conditions de vie de personnes défavorisées ou malades.

Pour remporter de nombreux Boyards, ils devront se mesurer à deux nouveaux personnages. En effet, Cyril Féraud sera grimé en Ken pour jouer les Cyril Gossbo. L’humoriste Kevin Razy, lui, sera un professeur, le pire que le Fort ait jamais connu.

Alors que les téléspectateurs seront heureux de retrouver Claude à la télévision, ils vont également avoir l’occasion d’admirer les prouesses d’un autre candidat de Koh Lanta : Moussa. En effet, ce dernier a également eu la chance de se frotter aux épreuves du fort. Alors soyez prêts à être devant votre poste de télévision pour une nouvelle aventure : « Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort« .