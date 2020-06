Fort Boyard: Claude Koh-Lanta révèle les épreuves qui lui ont vraiment rendu la vie très difficile!

Fort Boyard: Décidément, Claude est vraiment sous le feu des projecteurs en ce moment. Après avoir participé à Ninja Warrior et Koh-Lanta, Claude, candidat charismatique, a pu se rendre sur le mythique Fort Boyard. Il a participé à cette émission mythique qui lui a donné du fil à retordre. Il s’est confié sur cette expérience à l’hebdomadaire Télé-Loisirs.

Un rêve de gosse

« C’était une chance de participer comme candidat à Fort Boyard. J’étais subjugué d’être là, tel un gosse », explique Claude Dartois, participant charismatique de l’émission Koh-Lanta diffusé sur TF1. Le jeune homme avait énormément de supporteurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde en faisait le favori de la finale mais c’est Naoil qui l’a emporté. Le 11 juillet prochain, le quarantenaire est au casting de la première émission de la nouvelle saison de Fort Boyard, fortification qui se situe au large de La Rochelle. Comme il en est coutumier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de passion qu’il a participé à cette aventure.

Beaucoup de panache

« J’ai voulu amener mon panache et mon énorme envie de gagner à mon équipe (composée de Clémence Botino, de Camille Cerf, Booder et Tom Leeb). J’ai ressenti qu’ils comptaient vraiment sur moi. Mais je n’avais pas de stress particulier pour autant. Je ne me rendais pas à Fort Boyard pour exploser des records. Ce n’est pas parce que tu es efficace sur un jeu tel que Koh-Lanta que tu le seras forcément sur un autre avec des épreuves du genre de celles que l’on retrouve sur Fort Boyard » a-t-il souligné lors d’un entretien accordé aux journalistes de Télé-Loisirs et d’enchaîné qu’il serait « profondément déçu » de faire son retour sans aucune clef, ni succès. Sportif accompli, Claude n’a pas été ménagé par les équipes de la production, « quelques épreuves n’ont pas été évidente et m’ont rendu la vie difficile » balance-t-il avant de terminer « j’ai parfois pensé que le Fort voulait m’éliminer » (rires). En effet, Claude a été blessé à de multiples fois sur le tournage de l’émission dont les enfants raffollent. C’est Tom Leeb et Clémence Botino qui ont vendu la mêche sur les déboires de Claude durant le tournage.

Une saison de Fort Boyard très particulière

Cette saison de Fort Boyard a failli ne pas avoir lieu pour cause de Covid-19. Mais les fans peuvent être rassurés, la 31e saison de Fort Boyard sera diffusée sur l’antenne de France 2 durant l’été. Le premier épisode, très attendu, sera diffusé le 11 juillet 2020. Au menu, de nombreuses nouveautés feront leur apparition mais aussi de nouveaux protagonistes comme Kevin Razy ou Cyril Feraud. Chaque année, l’émission réalise de belles audiences. Même à l’international, ce programme est un succès. Les plus jeunes adorent ce jeu d’aventure, plein de suspense durant lequel il faut décrocher des clefs lors d’épreuves qui vous permettent ensuite d’accéder à la salle du trésor pour décrocher des gains qui seront reversés à une association.