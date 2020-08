Fort Boyard : Énorme frayeur, Pierre-Jean Chalençon a failli y passer, il s’est arrêté de respirer !

Fort Boyard: Décidément Pierre-Jean Chalençon, l’ancien célèbre acheteurs d’Affaire conclue n’en finit plus de faire la une de l’actualité. Après son départ de la célèbre émission présentée par Sophie Davant, il y a quelques semaines, le collectionneur participait au jeu fort Boyard ce lundi 13 juillet 2020.

Une expérience que le compagnon de Dragan n’est pas près d’oublier. Comme d’ailleurs cette année 2020 qui aurait été pleine de rebondissements pour le sosie de Michel Polnareff. Une année qui avait pourtant bien commencé avec son succès quotidien dans la célèbre émission de France 2, dans laquelle Pierre-Jean Chalençon était devenu une véritable star. Mais peu un peu les choses se sont gâtées pour lui et plusieurs de ses interventions en-dehors de France Télévisions ont eu le don de déplaire. Après ses propos incendiaires contre Line Renaud, et des clichés le représentant à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen aux côtés de l’humoriste controversé Dieudonné, Pierre-Jean Chalençon a réellement créé la polémique.

Si certains affirment que ce sont ces derniers événements qui l’ont éloigné de son rôle d’acheteur au côté de Sophie Davant, lui affirme que c’est sous sa propre décision qu’il a choisi de quitter la célèbre émission, ne se sentant plus du tout à sa place. Selon ses propres mots, il en avait marre de faire ” le perroquet “, selon ses termes, et de répéter chaque jour le même scénario. Il désirait d’ailleurs s’investir plus dans le programme et endosser un nouveau rôle peut-être plus près de Sophie Davant ou bien des experts. Mais visiblement, la direction de France Télévisions n’a pas suivi cette demande et le divorce semblait alors déjà prononcé.

C’était donc dans un tout autre registre, que Pierre-Jean Chalençon revenait à l’antenne pour tenter de récolter un maximum de Boyard et affronter le Père Fouras dans Fort Boyard. Accompagné d’un parterre de star comme Vaimalama Chaves, Sylvie Tellier, Nicole Ferroni, Lenni–kim et Francis Lalanne, Pierre-Jean Chalençon allait défier les épreuves du plus célèbre Fort de France dans le programme qui fête ses 30 ans cette année “Fort Boyard”. Mais que ce ne fut pas une mission de tout repos ! Si l’ancienne Miss France 2019 a véritablement été en panique lorsque son chemin a croisé un serpent lors d’une épreuve, Pierre-Jean Chalençon n’a pas lui non plus été en reste.

Après la célèbre épreuve de la “ cabine éjectable ” dans Fort Boyard, le passionné de Napoléon subissait le terrible supplice de la ” cage immergée “. Rapidement pris de panique, Pierre-Jean Chalencon a réellement manqué de suffoquer : ” Je ne peux pas ! Je ne respire pas ! “. Une épreuve qui était visiblement beaucoup trop difficile pour lui et qui l’a mis dans un drôle d’état. Sentant qu’il ne pourrait réussir, Pierre-Jean a préféré abandonner. “ C’est un exercice d’apnée trop compliqué pour lui ” affirmait Olivier Minne, le présentateur du jeu. Mais, grâce au soutien de ses coéquipiers, Pierre-Jean Chalençon a réussi à récupérer et à se ressaisir rapidement.

Un souvenir que l’ancien collègue des célèbres acheteurs d’Affaire conclue, comme Julien Cohen, Caroline Pons, Gérald Wathelet et Caroline Margeridon, n’est pas près d’oublier.

Certains de ses anciens collègues ne sont par contre visiblement plus aujourd’hui des amis. Car si dans un premier temps par presse interposée, Pierre-Jean Chalençon s’en été pris à Gérald Wathelet, l’acheteur belge à qui il reprochait de l’avoir descendu en flèche après son départ de la célèbre émission, c’est aujourd’hui à Caroline Margeridon qu’il semble s’en prendre dans les médias. Malgré qu’ils semblaient très proches durant de nombreux mois sur les plateaux de télévision, et même en dehors, Pierre-Jean Chalençon aurait aujourd’hui une certaine rancœur vis-à-vis de l’attitude de celle qu’il considérait comme une amie. Sur les réseaux sociaux, il reprochait à la belle antiquaire de ne plus lui avoir donné aucune nouvelle depuis son départ de France 2. Une attitude qui selon lui tranche totalement avec une amitié qu’ils avaient l’un pour l’autre. Visiblement déçu, Pierre-Jean Chalençon n’a pas hésité à utiliser des adjectifs peu flatteur pour décrire celle qui l’aurait visiblement trahi.

Alors qu’une internaute interpellait Pierre-Jean Chalençon sur son compte Instagram pour lui faire part de sa tristesse de ne plus le retrouver quotidiennement sur France 2, cette même internaute disait qu’elle se consolerait en suivant également Caroline Margeridon qu’elle appréciait tout autant. Une véritable perche tendue pour Pierre-Jean qui a sauté sur l’occasion pour dire ce qu’il pensait réellement de sa soi-disant copine : “ J’ai plus de ses news… La bonne copine ! Lol ! “. Et son interlocutrice virtuelle de ponctuer ” Ah oui d’accord, les rats quittent le navire “. Ce qui permettait au propriétaire du palais Vivienne de continuer, ” C’est le contraire, les vrais amis 99 % et des nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards ! Ça permet de nettoyer !!! “.

Une affirmation et un vocabulaire qui ont suscité d’autres commentaires qui visiblement tentaient de rassurer Pierre-Jean Chalençon : ” Rassurez-moi, il y avait quand même quelques amitiés sincères ou tout n’était que façade ? Bonnes vacances “, ou encore ” Alors des amours par-ci, des amours par là et hop plus de nouvelles de cette grande amie ? Quand on gratte le vernis… Mais c’est vrai que ce genre d’épisode permet de faire le tri, bonne suite à vous “, ” Je crois que vous n’étiez pas dupe, les vrais amis ne courent pas dans les rues. Bonne continuation et à bientôt d’ailleurs “.

Des échanges, on ne peut plus clair qui mettent réellement en lumière les véritables relations que Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon ont aujourd’hui. Visiblement, les relations cordiales sont définitivement terminées et ces deux-là ne semblent pas près de se retrouver pour passer une soirée ensemble.

Mais Pierre-Jean Chalençon, semble avoir tourné la page de ces dernières péripéties et se tourne aujourd’hui radicalement vers l’avenir. Si côté cœur, après une rupture difficile avec un homme marié, il est toujours très heureux de pouvoir partager son bonheur et son amour avec son compagnon Dragan. Une complicité que les deux tourtereaux partageaient sur Instagram, il y a quelques jours, pour afficher au grand jour leur relation. Du côté professionnel, dans plusieurs de ses publications Pierre-Jean Chalençon donne rendez-vous à ses fans dès la rentrée. S’il n’est pas facile de dire sur quelle chaîne, on le retrouvera, il semblerait bien qu’il soit néanmoins présent sur les écrans dès le mois de septembre selon ce qu’il laissait entendre.

S’il y a quelques mois, il était proche de conclure un accord avec Cyril Hanouna pour le rejoindre dans Touche pas à mon poste sur C8, le projet n’avait finalement pas abouti mais ne serait-il pas possible que les négociations aient repris et qu’on le retrouve comme chroniqueur au côté de Kelly Vedovelli ou encore de Bernard Montiel, Patrice Laffont et bien d’autres, dans les prochaines semaines ?