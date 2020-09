Fort Boyard: Héloïse Martin explique avoir “perdu toute sa dignité” lors d’une épreuve

En 2019, Héloïse Martin avait déjà participé à Fort Boyard. Malheureusement, cette expérience lui a valu d’être harcelée sur les réseaux sociaux. Cette année, elle a de nouveau participé pour l’association Mécénat Cardiaque. Elle confie d’ailleurs en story Instagram “avoir perdu toute sa dignité”, mais visiblement le jeu en valait la chandelle !

Héloïse Martin, a dû s’armer de courage pour revenir sur les épreuves de Fort Boyard après la désastreuse expérience de 2019 qui lui avait valu tant de commentaires dépréciatifs et grossophobes.

La jeune femme avait donc décidé d’en finir avec les réseaux sociaux de supprimer ses comptes. Mais elle a été d’accord pour revenir dans l’émission s’il y avait une noble cause à défendre tout comme celle de l’Association Mécénat Cardiaque, ainsi que la participation d’autres chouettes coéquipiers comme Satya Oblette, Alexandre Devoise, Manu Levy et Marine Lorphelin.

Fort Boyard

Leur présence a donc convaincu Héloïse de retenter l’aventure : “J’appréhendais vraiment d’y participer une nouvelle fois, après tous les messages haineux reçus l’année dernière, a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé Loisirs, avant de reprendre : J’ai passé une nuit horrible après la diffusion et j’ai décidé de fermer mon compte Twitter pour ne plus rien voir. La production m’a appelée une bonne dizaine de fois pour que je revienne cette année et j’ai accepté pour l’association, pour l’équipe qui m’accompagne et surtout pour faire taire les ‘haters’ qui pensaient m’affaiblir lors de ma première venue. ».

Dans sa story Héloïse montre qu’elle n’a pas été épargnée encore une fois sur le fort charentais. La fameuse épreuve du restaurant de Willy Rovelli a e réalité été le climax du tournage pour elle. Elle a donc été obligée de déguster un Sürstromming, œuf de cent ans, haricots fermentés, pâte de soja fermentée, lait de jument fermenté… Pour sa dernière de la saison Willy Rovelli s’était surpassé en créant un élixir de jeunesse que Héloïse Martin et Manu Levy devaient manger afin de récupérer une clef.

Manu Levy a su déjouer l’obstacle tandis, avec son sens de l’humour habituel, tandis qu’Héloïse a peiné a consommer le breuvage difficile à avaler.

La comédienne a tenté d’aller jusqu’au bout malgré les renvois et les hauts-le-coeur. Willy Rovelli a proposé un compromis particulier sur cette épreuve : Un second cocktail infernal pour l’animateur de radio et la clef peur appartenait.

Manu Levy s’est exécuté permettant à son équipe de décrocher une clef supplémentaire et Héloïse a salué la conduite héroïque de son coéquipier en story Instagram.

Celle que l’on voit actuellement dans la fiction de TF1 Grand Hôtel estime néanmoins sur le réseau social que les images assez pauvres en glamour lui ont fait “perdre toute [sa] dignité ».

Mais la séquence de l’émission va probablement devenir culte tant elle est drôle et ajoute beaucoup à son caractère très sympathique.