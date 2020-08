Fort Boyard: Les Bodin’s font le buzz sur la toile après leur magnifique prestation !

Le 15 août dernier, sur France 2, un nouvel épisode de Fort Boyard a été diffusé. Le duo comique, Les Bodin’s, figurait au casting. Leur prestation a fait le Buzz sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Maria et son fils Christian ont enflammé la toile. Les téléspectateurs ne s’attendaient pas à un tel investissement.

Comme chaque été, France 2 diffuse son divertissement phare : Fort Boyard. Le public a déjà pu voir six émissions pour le moment. Le 15 août dernier, 5 participants composaient l’équipe qui avait pour mission de récolter le plus de Boyards possible pour les verser à une association, en l’occurrence, il s’agissait de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Au casting ce soir-là, on retrouvait le présentateur farfelu Alex Goude, mais aussi Laurent Maistret, Tiga et le duo comique des Bodin’s. Cette équipe bien animé la soirée. Cette équipe a réussi à cumuler 12.480€, une belle cagnotte pour une bonne cause.

Un duo décapant

Les téléspectateurs attendent chaque nouvelle émission de Fort Boyard avec une grande impatience, à chaque fois. Les audiences sont toujours très importantes. L’émission en est à sa 31e saison et s’exporte même à l’étranger tant le concept est séduisant. Sur les réseaux sociaux, les candidats qui ont le plus retenu l’attention fut le duo des Bodin’s. Ce couple comique est composé d’une mère et de son fils, dans la vraie vie Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. La twittosphère a abondement évoqué leur prestation. Ils ont surpris tout le monde par la grande qualité de leurs prestations. Beaucoup ont découvert, ce soir-là, les deux humoristes.

Fort Boyard: Un gros buzz sur Twitter

« Les Bodin’s dans Fort Boyard sont à mourir de rire », indique Justine sur Twitter. « Le duo est épatant », enchaîne un autre abonné sur Twitter. « J’adore les Bodin’s. Ils me font trop rire », estime Matth. « C’est quand même fou que les Bodin’s conservent leurs personnages durant les épreuves. C’est audacieux, j’aime beaucoup ! #FortBoyard », explique un autre. Bratislabat lance dès le début de l’émission : « Je sens que je vais passer une excellente soirée avec Les Bodin’s ». Christine Buché est aussi emballée : « Pétillant ce Fort Boyard avec les Bodin’s. J’aime beaucoup ! ». Nadia Vallat va dans le même sens : « ils sont sur la deux dans Fort Boyard. Je les aime beaucoup, ils m’éclatent totalement.

Les Bodin’s : un duo décapant

Une chose est certaine, Maria a réalisé de belles performances. Elle a fait face avec beaucoup de brio àLittle Boo et a fait un grand écart alors qu’elle est sensée avoir « 87 ans ». Le duo a emballé les téléspectateurs, mais Cyril Féraud qui est fan. « Elle est impressionnante » note Patricia sur Twitter. Mais le duo comique n’a pas fait l’unanimité non plus. Certains se sont montrés un peu agaccé par le numéro livré ce soir-là. On ne peut pas plaire à tout le monde !