“Fracassée sur la toile”: Marlène Schiappa vient au secours d’Alexandra Lamy dans l’émission de Hanouna!

Ce lundi 30 novembre, Cyril Hanouna invitait Marlène Schiappa. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté a vivement pris la défense d’Alexandra Lamy. En effet l’actrice fait l’objet de critiques très agressives sur les réseaux sociaux. En cause ? Son tweet dans lequel elle prenait la défense de policiers agressés pendant une manifestation. Retour sur cette violente polémique.

Dans son tweet, Alexandra Lamy pointait du doigt les casseurs, pas les manifestants. Pourtant, elle a fait réagir nombre d’internautes. Souvenez-vous : samedi 28 novembre se tenait à Paris la manifestation contre la loi “sécurité globale” à laquelle participait de nombreuses personnalités du monde politique mais aussi de la culture. Dès la fin de la manifestation, des casseurs se sont infiltrés et ont violenté 23 policiers.

Sur Twitter, Alexandra Lamy a rapidement partagé son émotion : “Ce que vit la police aujourd’hui est tout aussi abjecte que ce qu’a subi Michel. Honte à ces casseurs qui profitent de toutes manifestations pour détruire des magasins déjà en souffrance, qui viennent casser du flic, ils ne font que nous diviser et créer des amalgames“, a-t-elle en effet expliqué publiquement.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une meute de haters se jette sur elle. L’ancienne compagne de Jean Dujardin “s’est fait fracasser sur les réseaux sociaux”, a ainsi rappelé Cyril Hanouna. Dans la rédaction de LDpeople, nous avons tous été effaré d’apprendre ça. Car on adore tous Alexandra Lamy !

“Mais vous vous rendez compte où on en est du débat ?”

Marlène Schiappa a aussitôt voulu défendre Alexandra Lamy. “Mais vous vous rendez compte où on en est du débat ? Quand vous avez quelqu’un qui poste un simple tweet pour dire ‘je suis opposée à toute forme de violence’, elle se fait lyncher à son tour et elle se fait harceler et menacer sur les réseaux sociaux“, a-t-elle ainsi tenu à rappeler. En effet, chez LDpeople, nous avons pris le soin de relire ce tweet à deux fois. Et Alexandra Lamy ne disait rien d’autre que cela !

L’ancienne Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a ensuite poursuivi : “J’ai vu les réponses qui étaient vraiment d’un degré de violence, vis-à-vis d’une comédienne qui a juste dit qu’elle n’acceptait pas les violences, ce qui est complètement honteux.”

Ce que vit la police aujourd’hui est tout aussi abjecte que ce qu’a subit Michel. Honte à ces casseurs qui profitent de toutes manifestations pour détruire des magasins déjà en souffrance, qui viennent casser du flic,ils ne font que nous diviser et créer des amalgames. pic.twitter.com/O9cF8Ecsf2

— Alexandra Lamy (@Alexandra_Lamy) November 28, 2020

Très engagée, Marlène Schiappa tient à le rappeler avec force : “il n’y a rien, jamais, qui justifie les violences (…) C’est un principe de base. On le dit pour les violences conjugales et les violences à l’égard des femmes, mais on le dit pour n’importe quelles violences. Le harcèlement scolaire, il n’y a rien qui le justifie. Tabasser un policier à cinq, il n’y a rien qui justifie. Tabasser un producteur de musique qui va à son travail, il n’y a rien qui le justifie. Aucune violence, jamais. C’est assez simple”, a-t-elle martelé. Mais pour les haters, on dirait que le message ne passe toujours pas !