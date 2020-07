France : Alerte la situation se dégrade, le pays passe totalement au rouge !

France: Les autoroutes sont les axes privilégiés des Français pour prendre la route des vacances. Cet été, le mois de juillet ne vient que de commencer que déjà des milliers de vacanciers prennent les autoroutes pour aller se détendre. Les embouteillages ne sont alors pas rares et il faudra souvent faire preuve de patience. Et ne pas oublier que jouer du klaxon pendant des heures ne changera pas la donne. Les autoroutes vont voir défiler du monde. Les Français vont donc devoir choisir des jours et des horaires adaptés pour éviter de perdre trop de temps dans les bouchons.

Les autoroutes de France reprennent du service, les usagers sont très nombreux

Les autoroutes attendaient cette affluence avec impatience. En effet, pendant le confinement qui s’étendait du 17 mars au 11 mai, les Français n’ont pas du tout pris la route. Sauf pour des urgences et avec une attestation dérogatoire. Les autoroutes, comme les Français, espéraient alors que tout le monde pourrait profiter des vacances d’été. Depuis le 2 juin, nous savons que nous pouvons nous déplacer dans toute la France pour prendre quelques jours de repos. Nous pouvons même nous rendre à l’étranger ! C’était inespéré mais la crise sanitaire recule à temps pour nous laisser profiter de l’été. Cependant, la pandémie aura gâché notre printemps. Alors, dès que les congés sont validés, les Français se hâtent de rejoindre la destination de leurs vacances.

Le problème, c’est que tout le monde semble avoir eu la même idée au même moment. Les autoroutes se retrouvent alors complètement bouchées. En effet, le week-end qui précède le 14 juillet a été le plus choisi par les Français pour partir quelques jours. Tout le monde veut pouvoir changer d’air après cette période de confinement. Nous n’avons que trop vu nos logements et nos quartiers. Un dépaysement s’impose ainsi qu’une bonne dose de détente pour se vider l’esprit. Une solution idéale pour supprimer le stress accumulé.

Le 14 juillet est un jour férié. Il tombait un mardi et permettait alors aux Français de poser leur lundi pour faire le pont. Ainsi, nous pouvions profiter de quatre jours d’affilés dans pour autant poser de vacances. Un choix privilégié donc par énormément de monde. Tant et si bien que les autoroutes ont enregistré une affluence record. En effet, le mardi 14 juillet ce sont près de 955 kilomètres de ralentissement qui bloque les axes autoroutiers du pays. Non seulement l’affluence était dingue, mais il faut ajouter à cela les accidents fréquents dus à la chaleur et à la fatigue.

Les règles à suivre pour éviter de se mettre en danger

Des consignes simples sont à suivre lors de vos départs sur les autoroutes. Car ce n’est pas parce que c’est plus simple de circuler sur autoroute qu’en ville qu’il ne faut pas rester très attentif. Au contraire, c’est même encore plus recommander. Et pour ne pas baisser votre vigilance, ni être sujets aux coups de chaud, vous devrez respecter des règles simples. Vous les connaissez certainement déjà mais cela ne fait pas de mal de les répéter. Il convient alors de faire des pauses régulières. Elles sont recommandées toutes les deux heures. Vous pouvez vous assoupir dans votre voiture sur les aires d’autoroutes si vous en avez besoin. Mais n’oubliez pas de vous mettre à l’ombre et de faire circuler l’air dans le véhicule. Enfin, il faut vous hydrater régulièrement aussi.

Mais des règles supplémentaires s’ajoutent en tant de pandémie. En effet, les autoroutes ne sont pas des zones de non-droit pour le virus. Les gestes barrières s’appliquent donc toujours sur les aires de repos qui jonchent les autoroutes. Se laver les mains au savon reste indispensable. De même que le port du masque dans les lieux clos et le respect des distances de sécurité entre deux personnes.

Les autoroutes de France oscillent entre le noir et le orange pour les week-ends de juillet

Si tous les départ en vacances se sont multipliés en juillet, c’est que les Français redoutent une deuxième vague. Il n’est alors pas question d’attendre le mois d’août pour partir et risquer de se retrouver le bec dans l’eau. Les autoroutes sont alors passées au rouge, orange et même au noir dans certaines zones. Des ralentissements sur des centaines de kilomètres sont parfois à déplorer. Les Français connaissent bien ce phénomène et optent alors pour un départ le vendredi lorsqu’ils partent en week-end. Cependant, ce système est si bien connu que le vendredi et alors tout autant encombré que le samedi. En effet, Bison Futé recommande de prendre les autoroutes le dimanche pour éviter des déconvenues.

Il est également indiqué que le week-end du 19 juillet s’annonce plus calme. Malgré l’angoisse de la deuxième vague, certains attendront le mois d’août pour profiter des vacances d’été. Pour les plus pressés, le week-end du 19 juillet semble la meilleure option. Mais il faudra penser à prendre la route le dimanche pour éviter les ralentissements. En effet, il ne seront pas aussi importants que ceux du week-end dernier mais les autoroutes reprennent la côte et mieux vaut être prudent.

Les températures estivales encouragent le choix de la destination des vacanciers

Une autre indication qui permet de savoir si il y aura beaucoup de monde sur les autoroutes : la météo. Cependant, nous n’allons pas attendre qu’il fasse mauvais temps pour sortir sur les autoroutes. Mais cela nous donnera tout de même un élément pour estimer le nombres d’usagers sur les axes autoroutiers. Dans le Sud de la France, le temps est propice à s’allonger sur le sable des plages. De même pour l’ouest, au bord de l’océan. Dans le centre aussi les températures sont estivales et au lieu des plages, les rivières ou les lacs pourront vous rafraîchir. Cependant, le tiers nord du pays ne dépasse pas la barre des 24 degrés à son pic de température.

Connaissez-vous déjà la destination de vos vacances d’été ? Ou faites-vous partie de ceux qui en reviennent ? Si vous pensez prendre les autoroutes pendant l’été, n’oubliez pas de consulter Bison Futé pour anticiper vos déplacements. Pour éviter l’insolation et profiter des vacances, mieux vaut tenter de ne pas se coincer dans les embouteillages des autoroutes.