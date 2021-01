France: un “grand acteur”: Le père d’Emmanuel Macron brise le silence et fait des révélations surprenantes

Il n’est pas rare que la famille d’Emmanuel Macron évoque leur relation. Mais pour la première fois, c’est son père qui dévoile quelques secrets du Chef d’Etat de France ! Les détails.

En tant que Président en France, Emmanuel Macron fait très attention à son image. Il faut dire qu’un rien peut créer la polémique et donc lui porter préjudice. Le compagnon de Brigitte Macron est d’ailleurs très regardant par rapport aux témoignages que ses proches font auprès de la presse. Mais s’il y a bien une allocution que l’on n’attendait plus, c’est celle de son père !

Jean-Michel Macron a toujours été très discret. En plus de mener une vie tout ce qu’il y a de plus normal, le père d’Emmanuel Macron a fait en sorte de ne jamais s’exprimer à son sujet. Mais il semblerait que Le Monde ait réussit un véritable exploit le 31 décembre dernier ! Une inverview que LD People a décrypté pour vous !

Une relation difficile entre père et fils

Jean-Michel Macron a surpris la France en se montrant « froid », voire désintéressé lors de l’entrée de son fils à l’Elysée. Ce dernier semblait plus pressé de s’en aller qu’autre chose à l’époque. De quoi laisser penser que leur relation n’est pas au beau fixe. Et les choses se confirment lorsque Marc Ferracci déclare que leur « lien semblaient un peu distendus ». Emmanuel Macron parle d’ailleurs très peu de son père à ses amis et ses proches.

Une attitude réciproque puisque Jean-Michel Macron a également refusé tous les interviews qui se sont présentés ! Au bout de 4 ans au pouvoir, ce dernier n’a d’ailleurs émis aucun avis sur son fils. Le père d’Emmanuel Macron a toujours été claire sur son ressenti face à la presse. Il déclare d’ailleurs que tout « cela est le problème » du Président et non le sien puisqu’il n’est pas obligé de se retrouver sous les feux des projecteurs.

Il est contre le mariage de son fils ?

La Première Dame de France le confirme : les choses n’ont « pas été simple » entre elle et Jean-Michel Macron. Il faut dire que le père du Président Français n’était pas réellement d’accord avec leur union. Et pour cause, la différence d’âge qu’il y a dans le couple n’a pas toujours été bien vue par les parents d’Emmanuel Macron. D’autant plus que Brigitte Macron n’était autre que son professeur de l’époque.

Heureusement que les choses se sont arrangées avec le temps. Et bien qu’ils restent très discrets sur leur relation, Emmanuel Macron peut être fier des compliments que son père lui a fait récemment. Une belle marque d’affection qui pourrait bien le pousser à se rapprocher un peu plus de ses parents.

La France a un Président « séducteur » ?

Interrogé par Le Monde, Jean-Michel Macron déclare donc que le Président français est « un acteur, un séducteur ». Des traits de caractères qui pourraient être jugés comme important dans le domaine où il évolue. Comme rajoute le père d’Emmanuel Macron, « c’est utile en politique ». Et ce dernier semble d’ailleurs très fier des exploits de son fils.

Malgré l’avis controversé qu’il avait à la passation de pouvoir, Jean-Michel Macron déclare être reconnaissant de la réussite de son fils à « s’inscrire dans l’histoire ». Pour lui, ce n’est pas rien et il y a vraiment de quoi « être heureux » ! Une première prise de parole qui est toute en faveur du Président et qui pourrait bien en ouvrir à d’autres de ses proches.