France : Une dame de 84 ans se fait dérober un lingot et des pièces d’or, par un plombier !

C’est le genre de faits divers qui arrive malheureusement, régulièrement en France. Ainsi, au début de l’année, une femme de 84 ans a été victime d’un plombier très mal intentionné. En effet, l’ouvrier et un de ses acolytes ont profité de leur présence chez l’octogénaire pour lui dérober un lingot d’or d’une grande valeur ainsi que des pièces de collection. LD People revient sur cette histoire et sur son déroulement final un peu surprenant.

France : une octogénaire dépouillée en Seine-Saint-Denis

Deux individus interpellés

En France comme dans d’autres pays, ce genre de faits divers ne fait plus la une des journaux. Pourtant, il s’agit véritablement d’un type de mésaventures dont tout le monde se passerait volontiers. Aujourd’hui, LD People vous raconte l’histoire de cette gentille grand-mère dont le domicile a été dévalisé. Tout commence lorsque cette femme de 84 ans rencontre des problèmes de fuites d’eau à son domicile. Dès lors, elle décide de faire appel à un professionnel. Présent sur place, le plombier et son complice commence déjà très fort.

Ainsi, ils réclament plus de 1350 euros en espèces avant d’entamer les travaux. Prise au dépourvu, la cliente accepte. Pourtant, elle est loin de se douter de ce qui va suivre. Comme beaucoup d’autres personnes âgées en France, la mamie va connaître un véritable calvaire. Car pendant qu’elle effectue quelques vérifications dans la cave, les malfrats s’en donnent à cœur joie. Ils dévalisent tout… LD People vous explique comment.

Des lingots et des pièces en or

En France, les personnes âgées ne font pas toujours confiance aux banques. Dès lors, un grand nombre d’entre elles garde de véritable de petits trésors dans leur maison. Apparemment, le plombier et son complice comptaient d’ailleurs bien sur cette habitude. Lorsque l’octogénaire est occupé, ils en profitent donc pour lui dérober un lingot en or d’une valeur de 48 900 euros, et deux pièces originaires d’Amérique du Sud estimée chacune après 2 900 euros. Ils lui volent également une grosse somme d’argent en liquide avant de disparaître sans laisser de traces. Dès les faits constatés, la victime prévient les autorités. Mais quelques heures plus tard, elle reçoit un appel du plombier. Il la supplie de ne pas poursuivre sa plainte et lui promet de lui rendre tous les effets dérobés.

Dès le lendemain, il s’exécute. Et la police n’a plus qu’à le cueillir au domicile de la victime. Directement écroué, il avoue les faits, ainsi que son complice. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’un novice sur la matière. Puisqu’il semble être un habitué de ce genre de méfaits. Il est toujours aujourd’hui accusé de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable. Et il sera jugé le 10 février 2021. En France, ce genre de faits divers est beaucoup plus fréquent qu’on ne peut le croire. Dès lors, comme toujours la prudence s’impose. Sans tomber dans une paranoïa absolue, il faut néanmoins rester vigilant. En tout cas, cette dame âgée de 84 ans se souviendra très longtemps de cette très mauvaise expérience. Même si pour elle, tout se termine plutôt bien. Puisqu’elle a pu récupérer ses biens et assistera au jugement de l’auteur de ce vol…