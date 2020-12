Francis Cabrel anéanti, un plus mal, sa bataille afin de payer les obsèques à son 2ème papa !

Francis Cabrel: Charles Talar est décédé le 30 octobre dernier, à l’âge de 80 ans et il était une figure historique du PSG , et aussi producteur.

“Le Paris Saint-Germain a perdu l’une de ses figures historiques avec la disparition de Charles Talar. À sa femme Danielle, à son frère Simon, à toute sa famille et à ses proches, la communauté du Paris Saint-Germain transmet toutes ses pensées d’amitié et de réconfort », a publié le PSG sur Twitter dans l’après-midi du 30 octobre 2020, avec une photo de Charles Talar dans les vestiaires, au côté d’un certain David Ginola.

Francis Cabrel fait tout ce qu’il peut aujourd’hui pour lui organiser des obsèques.

Dans les années 70, il a fait remonter le PSG, en plus d’être un producteur de musique respecté.

Le 29 octobre dernier, s’est éteint Charles Talar, durant un voyage au Japon avec sa femme Danielle. Tout la rédaction de LD People est en deuil.

C’est la mémoire d’un grand homme, qui a été saluée sur la Toil.

À l’époque, il avait notamment découvert Francis Cabrel, particulièrement atteint par sa disparition aujourd’hui.

Il a lancé le chanteur de « La Corrida » tout comme Stone et Charden, François Valéry ou Félix Gray à l’époque.

À la fois passionné de foot et de musique, il était le producteur de nombreuses grandes star de la chanson, comme Johnny Hallyday ou Claude François.

Francis Cabrel le considérait même comme un second père. Selon les journalistes de France Dimanche. Lorsque Nicolas Sarkozy lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur au Bristol en 2017, Charles Talar avait pu compter sur la présence de ce mythique chanteur à l’accent du Sud-Ouest.

Le chanteur de « Petite Marie » tente aujourd’hui tant bien que mal de prendre en charge les obsèque de l’homme d’affaires.

En effet, comme l’explique le journal hebdomadaire : “le corps de Charles Talar se trouve (encore) à des milliers de kilomètres de la France, où il doit être inhumé”. En raison de l’actuelle pandémie de Covid-19, ses proches vivent un calvaire pour lui offrir des obsèques dignes !

Et pour cause, ” la plupart des avions sont cloués au sol et, depuis la reprise active de la pandémie, certains pays, dont le Japon, ont fermé leurs frontières” confie France Dimanche.

Tant qu’il ne sera pas inhumé dignement, ses proches ne pourront donc pas commencer leur deuil.

C’est ainsi qu’afin de venir en aide à la veuve de Charles Talar, l’interprète de « Je l’aime à mourir » qui est actuellement confiné dans sa villa dans le Lot-et-Garonne, passerait donc “ses journées au téléphone, appelant tous les ministères, les suppliant d’agir afin de débloquer la situation », selon les informations de nos confrères.

Didier Barbelivien fait actuellement la même chose et aurait même sollicité l’aide de Nicolas Sarkozy.

Pour le moment, le deuil des proches de Charles Talar n’a pas pu commencer, et nous espérons tous à la rédaction de LD People, que son inhumation aura lieu bientôt.