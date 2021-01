Francis Cabrel “heureux” d’être dans l’ombre: Pourquoi il fait tout afin de rester loin du show-business

Francis Cabrel était l’invité de marque dans Sept à Huit ce 3 janvier 2021. Son interview souligne la grande discrétion d’un chanteur qui accompagne les français depuis 1977. Malgré sa longue carrière prestigieuse, le chanteur reste un homme simple et conserve une volonté de vivre tout aussi simplement. Astaffort dans le Lot-et-Garonne, c’est le village où Francis Cabrel est né et là où continue de vivre entouré des siens. Conscient de sa chance, il continue donc de garder le secret sur sa vie privée. Pour la sortie de son nouvel album : À l’aube revenant, LDPeople vous résume cette interview savoureuse.

Francis Cabrel, un artiste discret, loin du show-business

Francis Cabrel revient environ tous les cinq ans avec un nouveau projet musical. Ses rares apparitions le rendent très mystérieux pour ses fans. Mais c’est un fait dont il est heureux. En effet, c’est ce qu’il voulait que de rester dans l’ombre. L’effervescence autour des chanteurs, ce n’est pas une chose qui l’attire particulièrement. Pour l’artiste qu’il est, l’essentiel est que ces chansons soient écoutées et appréciées autant que possible. Il a prévu de reprendre les concerts du 13 au 19 janvier 2021, aux Folies Bergères à Paris et du 18 au 20 février, puis de partir en tournée dans toute la France.

Reste à voir si la pandémie et la crise sanitaire qui en découle lui permettra de tenir ses dates. Mais là encore, Francis Cabrel est serein. Car cette période, aussi obscure soit-elle, lui permet encore une fois de se réjouir de la chance qu’il a de se trouver à Astaffort. Il aime l’air qu’il y respire, les paysages qu’il admire et la sincérité des gens qu’il y croise. Et pour rien au monde il ne voudrait déménager. Il n’est pas grand chose en dehors de son lieu de résidence que Francis Cabrel laisse savoir à la presse ou à ses fans.

Les rares éléments que ses fans connaissent de sa vie privée

D’abord, il est marié à Mariette (Petite Marie) depuis de longues années. Ils se sont rencontrés quand ils avaient environ 18 ans, dans un bal de village. Ensemble, ils sont trois filles. Deux d’entre elles sont grandes et ont quitté la maison familiale. Il est même grand-père et heureux que ces filles aînés n’habitent pas très loin pour qu’il voir grandir ses petits-enfants. Il a encore sa maman près de lui et il la voit tous les jours sans exceptions. Enfin, son frère réside aussi à Astaffort et possède un domaine viticole. Le studio d’enregistrement de Francis Cabrel se trouve au-dessus des cuves de vin de son frère. Mais voilà tout ce que Francis Cabrel dévoile de sa vie privée.

Pour le reste, comme LDPeople vous le signifiait plus haut, le chanteur est heureux de mener une vie de “père de famille, de villageois, tranquille”. Enfin, il sait aussi qu’il finira par prendre sa retraite. Mais il n’a pas prévu de date pour cela. Après 67 ans de carrière, il a tout à fait le droit d’y songer. Néanmoins, il précise qu’il sera heureux de décider lui-même de son départ.