Francis Huster: très mal ! “en train de mourir” suite à une erreur au restaurant, un invité lui sauve la vie!

Francis Huster campera le rôle d’un grand chef dans “Ici tout commence”. Pour autant, il n’aime pas la cuisine et a bien failli mourir dans un restaurant. Explications.

Francis Huster déteste la cuisine

Francis Huster sera de retour à la télévision dès le 3 novembre prochain dans la série Ici tout commence sur TF1. Dans celui-ci, le comédien incarnera le chef Auguste Armand, célèbre fondateur d’une école de gastronomie où se déroule l’intrigue principale. Un rôle de composition pour celui qui déteste la cuisine : “Je mange n’importe quoi et je mets du ketchup partout. Je hais la cuisine pour une raison très simple : ma mère a oublié un cataplasme à la moutarde dans mon lit quand j’avais 9 ans et j’ai été complètement brûlé” commence-t-il par dire avant d’avoue être allergique à pleins de choses : “Je suis désormais allergique à énormément de choses en cuisine, notamment à l’arsenic qui se trouve dans les fruits de mer“.

Et justement en parlant d’allergie, un soir, après une sortie, il a échappé de peu à la mort ! Un drame à en donner des frissons. Ainsi, Francis Huster raconte sa mésaventure, qui aurait pu être un drame : “Un soir, avec toute la Comédie Française, on s’est rendu au restaurant le Fouquet’s, à Paris. Il y avait de sublimes plateaux d’huitres mais comme je suis allergique, je ne pouvais pas en manger. Le serveur m’a donc amené un autre plat, une soupe aux belons. Mais à cause de la couleur marron, j’ai cru que c’était aux légumes“. Une terrible confusion qui aurait pu lui coûter la vie.

Francis Huster, sauvé par un ami réalisateur

Ainsi, dès la première bouchée, Francis Huster s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas de légumes, mais bien d’une soupe aux belons : “Après la première cuillère, j’ai eu des milliers de boutons partout, ma gorge s’est mise à gonfler et j’étais en train de mourir allongé par terre asphyxié” explique-t-il. Heureusement pour le comédien, un ami réalisateur a tout de suite compris ce qui se passait et lui a sauver la vie : “Dieu merci, Franco Zeffirelli a pris un couteau et m’a ouvert. Il m’a sauvé la vie”.

Il conclut son propos avec un peu d’humour en expliquant qu’il ne savait faire qu’une seule chose en cuisine : “Les œufs au plat sont le seul plat que je sais faire. Je les préparais pour mes filles quand elles étaient petites“. Au moins avec tout ça, on comprend pourquoi la cuisine n’est pas ce que préfère Francis Huster. En tout cas, si vous êtes restaurateur et que vous avez l’acteur à table, évitez de lui servir des fruits de mer.