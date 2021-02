Francis Lalanne persiste et signe : Découvrez le contenu de sa lettre adressée à Emmanuel Macron…

Dimanche 7 février, Francis Lalanne a adressé une missive cinglante au Président de la République Emmanuel Macron.

Francis Lalanne n’en est pas à sa première grosse boulette. Dans une lettre ouverte, le chanteur a appelé l’armée à se soulever contre Emmanuel Macron. Cet acte est pourtant passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ! Dans ce long courrier, l’homme aux cheveux longs a en effet accusé Emmanuel Macron d’instaurer une tyrannie sur le sol français.

Dimanche 7 février, l’artiste de 62 ans a récidivé. Dans une nouvelle missive, ce dernier réclame au chef de l’Etat de quitter ses fonctions. « Monsieur le Président, j’ai appelé à la mobilisation générale du peuple français et à celle de tous les corps intermédiaires en vue d’obtenir votre destitution. Je persiste, et je signe. », écrit-il ainsi. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous préférons quand il chante des chansons !

“N’hypothéquez plus le futur des enfants”

Il poursuit ainsi : « Libérez la France, Monsieur le Président ! Vous en avez le pouvoir puisque vous vous l’êtes donné ! Rendez-lui ses libertés, son égalité, et sa joie fraternelle ! Assez de détresse ! […] C’est à vous qu’il appartient puisque vous l’avez initiée, de mettre un terme à cette folie ! Faites-le avant qu’il soit trop tard pour éviter une dérive vers la violence ! N’hypothéquez plus le futur des enfants pour le présent des anciens ! Ne prolongez plus le chaos dans lequel vous avez plongé notre pays ! Ne prolongez plus cette souffrance ! »

Déterminé, Francis Lalanne prend pourtant des risques à continuer sur ce terrain. Ce qu’il reproche avant tout au gouvernement de Jean Castex, c’est d’ignorer les recommandations des médecins pour contrôler l’épidémie.

“ Ne prolongez plus le chaos.”

“Le mensonge a mis en danger la vie des Françaises.”

Récemment, il s’était également confié dans les colonnes de France Soir. « C’est à présent à nous citoyennes françaises et citoyens français de faire valoir ce que de Droit en mettant fin au trouble. Nous sommes Le Peuple. Nous sommes souverains », avait-il ainsi écrit.

Apprécié par ce média, il avait pris la parole quelques jours plus tard. « Il y a eu un mensonge de l’Etat […] Le mensonge a mis en danger la vie des Françaises et des Français. Le fait d’empêcher des praticiens de prescrire certains médicaments a coûté la vie à des Françaises et des Français », a-t-il raconté sans apporter aucune preuve. Et de poursuivre : « Ce gouvernement, je n’ai pas peur de le dire, a du sang sur les mains. »