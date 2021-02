Francis Lalanne visé par une enquête judiciaire, risque 5 ans de prison

Francis Lalanne serait-il allé trop loin ? C’est la question que tout le monde se pose depuis ses récents passages télévisés mouvementés. En effet, le chanteur a pris une position ferme dans laquelle il prend des allures de Zola. D’abord dans une tribune sur le site de France Soir, qu’elle intitule J’appelle, Francis Lalanne interpelle les Français et les Institutions parlementaires à réagir sur les « mensonges » du Président de la République. Ensuite c’est sur C8, chez TPMP, que le chanteur fuyait le débat en réaffirmant sa position controversée. Depuis, les débats sur le sujets engagent son avocat car Francis Lalanne est sous le coup d’une enquête pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ». Une enquête qui l’expose à 5 ans de prison et à une amende de 75 000 euros.

« Nous sommes 60 millions de prisonniers (…) Le président a menti aux Français » Francis Lalanne explique pourquoi il appelle à « destituer Emmanuel Macron » dans #TPMP ! pic.twitter.com/dGk5cSqSmg — TPMP (@TPMP) January 26, 2021

Francis Lalanne risque gros suite à la polémique qu’il a déclenché

Francis Lalanne a effectivement créé des remous avec de tels propos. Il est persuadé que le gouvernement n’œuvre pas pour le bien des Français mais pour des intérêts privés spécifiques. Il dénonce aussi le rôle d’Emmanuel Macron dans toute cette affaire et souligne que des traitements préventifs existent mais sont passés sous silence. Des propos graves puisqu’ils mettraient en danger la vie de la population. Pire, ils supposent que l’Etat souhaite que cette crise sanitaire s’éternise. De plus, les rapports scientifiques vont à l’encontre de ces déclarations mais il refuse de les considérer valides. Sur le plateau de TPMP, cela a conduit le Docteur Jimmy Mohamed, intervenant sur le plateau, a constater de la paranoïa dans le discours de Francis Lalanne. Une remarque que le chanteur n’a pas du tout voulu entendre.

« Votre parole est confuse » Nouveau débat entre @Dr_moji et Francis Lalanne dans #TPMP. pic.twitter.com/44oHNJA8nt — TPMP (@TPMP) January 26, 2021

Un pavé dans la marre qui fait beaucoup de bruits

D’après les informations délivrées dans Le Point, Francis Lalanne risque gros avec toute cette agitation. En effet, dans la première partie de sa tribune, il remet en cause le discours du gouvernement et son attitude face à la crise sanitaire. Mais dans la seconde, il appelle purement et simplement à la destitution du Président de la République. Un trouble à l’ordre publique qui ne saurait être toléré sur des principes tels. Francis Lalanne avait effectivement intérêt à saisir la justice sans attirer l’attention dans les médias. Car se faisant, il sème la discorde et propage des idées dangereuses et contestées par les autorités scientifiques. Le débat aujourd’hui dans les médias est donc de savoir si son comportement mérite la prison ou non.

Après sa tribune appelant à destituer Emmanuel Macron, le chanteur Francis Lalanne est visé par une enquête pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ! Alors selon vous, Francis Lalanne mérite-t-il (vraiment) la prison ? Débat ce soir dans #TPMP dès 19h40 ! pic.twitter.com/ndgbGxvnB5 — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

La prison est-elle réellement envisagée contre le chanteur ?

L’avocat du chanteur s’est rendu sur le plateau de TPMP pour défendre son client. Il espère faire réaliser que son comportement était disproportionné et fondamentalement représentatif de son état d’artiste passionné. En effet, même l’avocat de Francis Lalanne ne cautionne pas les propos de son clients. Il l’admet volontiers en plateau et sa franchise est saluée par Cyril Hanouna.

« C’est l’artiste qui parle, c’est le sentimentale qui s’exprime » Francis Lalanne, visé par une enquête après sa tribune contre Emmanuel Macron, Maître Emmanuel Ludot, son avocat, prend la parole dans #TPMP. pic.twitter.com/M0JcfD1GbS — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Un avenir incertain pour l’artiste

En face de l’avocat de Francis Lalanne, le discours d’Eric Naulleau est moins tendre. Invité lui aussi sur le plateau de TPMP, il réagit au discours du chanteur et le juge gravissime. En effet, bien que l’artiste ait selon lui bien largement dépassé les bornes, il estime que rares sont les personnes qui pourront se faire convaincre de le suivre. De plus, il affirme que l’Etat a bien d’autre chose à faire que de le mettre en prison. Pour lui, pas de suspense.

« Il a été trop loin (…) C’est gravissime » @EricNaulleau donne son avis sur Francis Lalanne et sa tribune appelant à la désobéissance #TPMP pic.twitter.com/ODCwIm1psg — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Mais qu’en sera-t-il vraiment ? Francis Lalanne pourra-t-il prouver qu’i n’avait pas l’intention de « mener une révolution » ? Son discours sur France Soir était déjà virulent mais son avocat estime que le battage médiatique autour de ce dernier lui a porté préjudice.