Franck Dubosc : « a pris un coup » ce cliché de vacances qui choque la toile, on ne le reconnait pas !

À 56 ans, Franck Dubosc a étonné les internautes sur une photo de vacances où il paraît avoir pris un coup de vieux. Cyril Hanouna, un ami proche, l’a d’ailleurs publiée sur son compteInstagram…

On se souvient de Franck Dubosc accompagné d’Élie Semoun, lorsqu’il jouait un personnage mythomane, dragueur et frimeur. Il s’est fait connaître ainsi et il faut dire que l’acteur séduit toujours autant.

Franck Dubosc est aujourd’hui l’heureux papa de deux garçons prénommés Milhan et Raphael, à 56 ans.

Franck Dubosc a toujours été considéré comme l’un des humoristes les plus sexy de sa génération et ses yeux bleus n’y sont d’ailleurs pas pour rien. Mais s’il s’est beaucoup fait draguer et que cela continue, le comédien a jeté son dévolu sur Danièle et il est très amoureux. Il lui a d’ailleurs fait une réelle déclaration d’amour, dans « Une Ambition Intime », face à Karine Le Marchand.

Avec les frérots ! 💛 @stanwawrinka85 @fdubosc_officiel @kevadams @oli_real

L’acteur et humoriste est actuellement en vacances et très bien entouré de ses amis, qui ne sont autres que Cyril Hanouna, Stanislas Wawrinka, Oli du duo BigFlo & Oli ou encore Kev Adams, il est donc plutôt bien entouré, en plus de sa petite famille.

Cyril Hanouna a mis au grand jour, sur son compté Instagram, une photo de tous ces joyeux lurons réunis. Et la « belle brochette », comme l’appellent nombre de ses fans, a séduit, mais elle a aussi beaucoup fait régir …

Si certains fans n’ont pas accepté que tous soient réunis ainsi sans masques, dans les commentaires, d’autres ont eu du mal à reconnaître Franck Dubosc.

« Il a pris un coup Dubosc », « J’ai pas osé le dire mais c’est violent », « Y’a pas si longtemps c’était un beau vieux à la Clooney, la il fait papy », peut-on en effet lire ici et là dans les commentaires. « C’est qui le vieux monsieur à gauche ?? », a même osé un abonné de l’animateur Cyril Hanouna.

Mais malheureusement le temps passe et heureusement certains en ont conscience, il faut donc accepter de changer …

Franck Dubosc et sa femme sous le choc

Danièle, la femme de Franck Dubosc depuis 2009, est d’ailleurs originaire du Liban et dans la journée du mardi 4 août 2020, la capitale, Beyrouth, a été touchée par une double explosion meurtrière survenue dans le quartier du port.

Et, sous le choc, Franck Dubosc s’est exprimé sur Instagram, avec des pensées d’amour à sa belle-famille. « Beyrouth que j’aime @caroletarazi #mabellefamillequejaime », a-t-il écrit en légende d’un coucher de soleil, sur la capitale avant cet accident …

Beyrouth que j'aime @caroletarazi #mabellefamillequejaime 😔

L’humoriste s’est rendu à plusieurs reprises au Liban et y a joué maintes fois ses sketches avec grande joie, comme en 2012 avec son show Franck Dubosc, A l’état sauvage. « Je voudrais que mes beaux-parents soient fiers de moi… », avait-il confié à l’époque à L’Orient – Le jour , lors de son passage au Liban.

Ses deux fils, nés de son mariage avec Danièle, ont aujourd’hui 10 ans pour Raphaël et 7 ans et demi pour Milhan.