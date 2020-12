Franck Dubosc au plus mal, face à une lourde maladie qui lui revient...

Un nouveau téléfilm qui traitera de la fin de vie sera bientôt diffusé sur TF1…et Franck Dubosc en sera à l’affiche. Et ce sujet le comédien le connaît trop bien, malheureusement…

Ce mardi 8 décembre, nos confrères du Parisien révèlent que Franck Dubosc a décroché un nouveau rôle poignant dans un téléfilm qui le sera également. Ce dernier traitera de la fin de vie, un sujet lourd et difficile. LD People vous en dit plus.

Christophe Maquet, un homme désigné pour recevoir la Légion d’honneur, sera donc interprété par l’acteur. Le personnage est tristement froissé avec son père, interprété par Guy Marchant, gravement malade et mourant.

Comme le rapportent nos confrères de Télé Star, si son père s’apprête à partir, le jour de la fameuse cérémonie, Christophe décide de mettre sa rancoeur de côté et lui rend visite afin de renouer contact avec lui.

Franck Dubosc héros d’une fiction TF1 : La dernière partie avec Macha Méril ou encore Guy Marchand. Quelle est l’histoire ? https://t.co/csL39TnKkf — Nouveautés Télé (@efelanto) December 9, 2020

De grands noms de cette comédie réalisée par Ludovic Colbeau-Justin, façonneront cette fiction, comme Macha Méril, Julie Gayet, Helena Noguerra ou encore Bruno Solo.

Quant à Franck Dubosc, il connaît malheureusement trop bien le sujet de la fin de la vie car Lucien Dubosc, son père souffrait de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative et il a succombé à ses souffrances en 2002. “Il s’est juste excusé qu’il allait mourir”, avait-il déclaré à Karine Le Marchand dans l’émission ‘Une ambition intime’, alors extrêmement ému. Et d’ajouter: “Le plus dur, c’est l’au revoir, quand tu le regardes pour la dernière fois”.

Loin des rôles amusant qu’on lui connaît, ici Franck Dubosc interprétera un personnage plus grave.

Autre sujet grave : les violences faites aux femmes et il y a peu Franck Dubosc a décidé de s’engager aux côtés des associations et autres mouvements qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le comédien a choisi d’en parler sur Instagram, intéressant quand on sait qu’il a 570.000 abonnés sur Instagram, et pour une fois ils n’ont pas lié une vidéo humoristique, non.

Il a posté une photo de lui, avec un air grave sur le visage ainsi qu’une pancarte « ça suffit » et la légende :